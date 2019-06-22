原标题：综合消息：巩固传承中朝友谊 促进地区和平稳定——朝鲜人士及多国专家热议习近平对朝鲜进行国事访问

新华社北京6月21日电 综合新华社驻外记者报道：20日至21日，中共中央总书记、国家主席习近平应邀对朝鲜进行国事访问，受到国际社会广泛关注。朝鲜人士以及多国专家表示，习近平在中朝建交70周年的历史节点访问朝鲜，意义重大，影响深远，进一步巩固了中朝传统友谊，对于新时代中朝关系发展具有继往开来的重大意义，对推动半岛问题政治解决进程、维护半岛和平稳定发挥了重要作用。

在平壤街头，人民班（相当于中国的居委会）班长严善姬刚刚和其他民众一起手举鲜花送走习近平总书记的车队。她告诉新华社记者，习近平总书记访问朝鲜，包括她在内的全体朝鲜人民都感到无比高兴，此次访问意义重大。她期待朝中两国能不断加深在各领域的交流合作，“朝中友谊能世世代代永远传承下去”。

平壤机械综合大学学生李木兰告诉记者，她一直关注着习近平总书记访朝的消息，因为“这是两国间的一件大事”。她说：“中国是朝鲜最亲近的邻邦。中国经济发展取得了巨大成就，朝鲜一直很关注与中国之间的交流合作，我也希望将来学好中文后能多读中国书、多了解研究中国。”

19岁的吴智兴是平壤建筑综合大学建筑工程学专业的大三学生。他对记者表示，他阅读过很多介绍习近平总书记的文章，也看过不少中国影视节目及历史类书籍，从中感触很多，也深深感受到朝中友谊的深厚以及未来不断发展两国友好关系的重要性。他坚信，通过此次访问，“朝中关系能更好更快地发展，两国人民的友谊能得到进一步加深”。

越南共产党中央宣教部前副部长、越南前驻华大使陈文律认为，此访是中国党和国家最高领导人时隔14年再次访问朝鲜，也正值中朝建交70周年，将对中朝友好关系起到巩固促进作用，意义重大。

多国专家学者还关注到双方领导人在此访期间展示出的政治解决半岛问题的坚定决心。

韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉表示，习近平此次访朝，为朝鲜半岛以及地区长久和平稳定做出了贡献。

日本杏林大学教授刘迪认为，习近平在会谈时表示“国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果”，这再次表明了中国对解决半岛问题的一贯态度，即只有通过有关各方对话协商，才能促进半岛局势缓和并最终和平解决半岛问题。他表示，这次访问再次凸显中国在朝鲜半岛事务中的积极、建设性作用，相信此访一定会促进朝鲜半岛乃至东亚的和平稳定。

俄科学院远东研究所朝鲜研究中心主任研究员康斯坦丁·阿斯莫洛夫对记者说，双方领导人在会谈时分别表示“国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果”“朝方愿保持耐心”，这说明，解决半岛问题的方向比速度更重要，中朝等国在积极推动半岛问题政治解决进程。

美国智库卡内基国际和平基金会副会长道格拉斯·帕尔（包道格）表示，习近平在中朝建交70周年之际访问朝鲜，显示出中方对中朝关系的重视。

欧洲学院国际问题专家邓肯·弗里曼认为，这次访问反映了中国与朝鲜牢固的双边关系，以及中国在解决朝鲜半岛问题上所发挥的重要作用。他表示，中国作为主要大国，对维护区域安全发挥着至关重要的作用。

巴黎政治学院国际关系专家贝特朗·巴迪耶表示，中国在朝鲜半岛问题上始终发挥着关键作用。此次访问将积极推动消除该地区的紧张局势。

英国皇家国际事务研究所高级研究员于洁表示，此次访问恰逢其时，再次表明中方愿意作为负责任的大国推动稳定半岛地区局势。（参与记者：江亚平、程大雨、王迪、陶军、田明、耿学鹏、姜俏梅、刘晨、刘品然、尚绪谦、栾海、唐霁、桂涛、于跃）

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