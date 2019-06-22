原标题：深化战略沟通，为新时代中朝关系发展注入新动力

2019年是新中国成立70周年和中朝建交70周年的双喜之年。6月20-21日，应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜进行国事访问。金正恩委员长亲赴机场迎接并举行盛况空前的欢迎仪式。习近平总书记此访是中国党和国家最高领导人时隔14年再次访问朝鲜，也是党的十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜，对发展新时代的中朝关系意义重大。

首先，有利把握中朝关系的发展方向。

当前，国际社会面临百年未有之大变局，对中朝构成巨大的挑战。尤其是，美国特朗普政府在霸凌主义和单边主义上越走越远，不仅压榨自己盟国及合作伙伴等“小兄弟”，更对中国、朝鲜等所谓“竞争对手”或“敌对国家”采取“极限施压”政策。

同时，中国进入了实现“两个一百年奋斗目标”的关键期，啃下改革硬骨头、推动经济从高速增长向高质增长转型的任务更加艰巨。朝鲜追求实现社会主义强盛大国的建设目标，提出以经济建设为中心的新战略路线，但在国际社会的制裁压力下，发展经济和改善民生方面仍面临较大的挑战。

在国际形势复杂、国内发展任务繁重的情况下，中朝两国领导人更需要保持密切交往，牢牢把握两国关系发展大方向。自2018年以来，习近平总书记与金正恩委员长举行了四次会谈，掀开了中朝关系的新篇章，也建立了深厚的友谊。习近平总书记此访，有利于深化与金正恩委员长的深厚友谊，再次确认“维护好、巩固好、发展好中朝关系”的既定方针，为未来70年中朝关系指明发展方向。

对此，金正恩委员长深表赞同，表示世代传承朝中友谊是朝鲜党和政府坚定不移的立场，习近平总书记在中朝建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，在中朝关系史上具有重大的历史意义。

其次，有利深化两国的战略沟通。

半岛问题高度复杂敏感，必须从战略高度和长远角度来准确把握形势走向，维护半岛和平稳定。习近平总书记积极评价朝方为维护半岛和平稳定、推动半岛无核化作出的努力，同时强调愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助。金正恩委员长也高度评价中方在半岛问题解决过程中发挥的重要作用，愿继续同中方加强沟通和协调，探索符合各自合理关切的解决方案，推动半岛问题有关对话进程取得成果。

习近平总书记与金正恩委员长还一致同意加强战略沟通，及时就重大问题深入交换意见。中朝两国领导人就半岛问题进行“政策对表”并展示真诚的合作意愿，有利两国携手推进“一揽子、分阶段、同步走”解决半岛问题，维护半岛和平稳定，为中朝两国的发展创造和平稳定的外部环境。

第三，有利夯实两国友好往来的民意基础。

国之交，在于民相亲。中朝是友好邻邦，两国关系源远流长。中朝建交70年来，两国在文化、教育、科技、体育、民生等领域保持着交流合作。习近平总书记此访，广泛会见了朝鲜党政军高层，深入会见朝鲜人民群众，营造了中朝一家亲的浓厚氛围。这既是对中朝建交70周年的隆重庆典，也是对中朝教育、卫生、体育、媒体、青年、地方等领域交流合作系统的规划。

习近平总书记强调，中方将落实好业已商定的中朝合作项目，拓展两国民间友好往来，并愿同朝方继续落实好建交70周年纪念活动方案。对此，金正恩委员长也表示，愿同中方一道，举行广泛而热烈的庆祝活动。加强中朝友好往来，有利于弘扬中朝传统友谊，增进两国人民福祉，为中朝关系发展营造良好的民意基础

第四，有利加强两国治国理政的经验交流。

中朝同属社会主义国家，长期面临共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放、开展社会主义革命和建设的共同任务，现阶段也继续面临反制美西方“颜色革命”、加快经济建设的相同课题。对此，习近平总书记和金正恩委员长积极推动深化两党治国理政经验的交流互鉴，加强双方经济民生领域的干部培训和人员往来。这有利两国发展经济，改善民生，维持社会稳定，更好地维护两国安全和发展利益。（陈向阳 中国现代国际关系研究院东北亚所副研究员）

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