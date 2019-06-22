特朗普确认叫停对伊朗的军事打击

新华社华盛顿6月21日电（记者刘晨 刘品然）美国总统特朗普21日确认，他叫停了一次意在报复伊朗击落美无人机的美军对伊军事行动，并称在对伊问题上“并不着急”。

特朗普当天上午在社交媒体推特上发文说，美军20日晚本已准备对伊朗三处目标实施报复性打击，但他在行动开始前10分钟叫停了该行动。特朗普说，他被告知行动或将导致150人死亡，他认为这与伊朗击落美无人机“不对等”。

特朗普说，伊朗已经感受到美国制裁带来的“刺痛”，而美国在20日晚也新增了对伊制裁。

美国《纽约时报》20日晚援引多名匿名的美政府高级官员的话报道说，特朗普当天批准美军攻击包括雷达和导弹在内的多个伊朗军事目标，但在晚间突然改变主意，叫停行动。一名资深官员披露，特朗普叫停行动时，美军战机已经升空，军舰也已就位。

伊朗伊斯兰革命卫队20日早些时候发表声明，宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美制RQ-4无人机。美方随后证实无人机被击落，但称无人机当时位于国际空域。

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