《中国企业共建“一带一路”行动》发布

人民网讯 6月20日，清华大学全球化研究中心、商务印书馆等共同发布《全球商业共同体——中国企业共建“一带一路”行动》一书。
商务印书馆总编辑周洪波表示，“一带一路”是中国企业走出去、引进来，优先扩充的路径，中国企业如何有效地参与共建“一带一路”，已经成为一个非常重要的现实的话题。
北京大学全球互联互通研究中心高级研究员，察哈尔学会创会秘书长柯银斌指出，中国企业共建“一带一路”，应当以构建全球商业共同体为目标，制定并实施利益相关者合作，形成并提升企业外交能力。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】