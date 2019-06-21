《中国企业共建“一带一路”行动》发布

人民网讯 6月20日，清华大学全球化研究中心、商务印书馆等共同发布《全球商业共同体——中国企业共建“一带一路”行动》一书。

商务印书馆总编辑周洪波表示，“一带一路”是中国企业走出去、引进来，优先扩充的路径，中国企业如何有效地参与共建“一带一路”，已经成为一个非常重要的现实的话题。

北京大学全球互联互通研究中心高级研究员，察哈尔学会创会秘书长柯银斌指出，中国企业共建“一带一路”，应当以构建全球商业共同体为目标，制定并实施利益相关者合作，形成并提升企业外交能力。

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