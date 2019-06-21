新任中国驻埃及大使调研中企埃及新首都中央商务区项目

人民网6月21日开罗电（记者曲翔宇) 埃及时间6月20日上午，中国国家国际合作署副署长邓清波、上周五刚履新的中国驻埃及大使廖力强一行调研由中国建筑承建的埃及新首都中央商务区项目。在听取中建八局副总经理、中建埃及分公司董事长王少峰有关项目运行的专题汇报，并与中建埃及分公司领导座谈交流后，邓波清、廖力强对新首都CBD项目的各项工作给予了分肯定。
邓波清介绍了国家国际合作发展署的职能，对埃及新首都中央商务区项目的推进提出了指导性建议。他称赞中国建筑是中国央企的标杆和品牌，同时也是中国企业“走出去”的排头兵。他希望中建埃及分公司在巩固已有成绩的基础上，加大社会责任方面的实践与探索，加强职业教育培训方面的工作，为中国对外交流合作做出更大贡献。
邓波清、廖国强一行还察看了项目现场，并走进项目员工生活基地，了解了员工的生活和工作情况。中国驻埃及大使馆经商处公使衔参赞韩兵、国际合作发展署地区一司司长白斌，中建埃及分公司党工委书记、总经理常伟才，执行总经理王智，副总经理赵强、李新学等参加了上述活动。
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