通讯：置消费者生命安全于不顾——美国行业代表对新一轮关税威胁忧心忡忡

新华社华盛顿6月20日电通讯：置消费者生命安全于不顾——美国行业代表对新一轮关税威胁忧心忡忡

新华社记者邓仙来 孙丁 许缘

“新一轮加征关税的建议清单已经得寸进尺到锁定生命保障装备了！” 美国全国船舶制造商协会负责政府及法律事务的副会长妮科尔·瓦西拉罗斯19日在听证会上对政府官员说。

瓦西拉罗斯参加的是美国贸易代表办公室召开的听证会，听证会旨在就拟对价值约3000亿美元中国输美产品加征关税征询公众意见。听证会从17日开始，持续7个工作日。在此期间，数以百计的美国企业及行业协会代表云集首都华盛顿。他们中的绝大多数恳切陈情，请求政府把相关产品从拟征税清单中移除。

“我要特别指出，这次征税清单包含的一些产品对水上安全至关重要，我们强烈要求移除这些产品。”瓦西拉罗斯对参加听证会的政府官员说。

以被纳入拟征税清单的救生衣为例，瓦西拉罗斯向在场官员解释说，美国民众在从事水上活动时穿救生衣的比例偏低，因此美国海岸警卫队和船舶制造行业人士正呼吁通过修改法规来推动更多人穿救生衣。拟加征的关税只会让救生衣这样的安全装备价格更贵。

此外，海岸警卫队要求每一艘船艇都为乘客配备救生装备。“同样，加征关税会使船艇经营者付出更大成本，进而对水上安全产生负面影响。”瓦西拉罗斯说。

在已经作证的企业和行业代表中，瓦西拉罗斯并不是唯一对安全保障设备表达担忧的人。听证会首日作证的6名儿童用品行业代表也强烈反对美国政府的关税措施，认为加征关税对美国儿童的安全构成威胁。

布拉德利·马塔罗奇经营的公司生产婴儿车和儿童安全座椅等产品。公司产品在此前的关税措施中得到豁免，一度使马塔罗奇松了口气，然而此次却再度面临厄运。

“对重要的、在某些情况下是法律要求的安全产品加征关税会威胁孩子们的健康和安全，对此我们非常担忧，”马塔罗奇在作证时说，“我们害怕（关税）给家长和护工带来的额外开销会使儿童的生命面临更大危险。”

和马塔罗奇分在同组作证的埃琳·曼宁是阿肯色医科大学骨外科助理教授，她在发言中从科学角度阐述婴儿背带对母婴关系和婴儿成长的重要作用，并呼吁这种对公共健康有益处的商品不应被加征关税。

曼宁在作证时说，对婴儿背带加征25%关税无疑会抬高价格，并导致部分消费者购买其他更廉价而效用不明的婴儿用品。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)