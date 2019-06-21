印度北部交通事故死亡人数升至44人

新华社新德里6月21日电（记者赵旭）截至21日，印度北部喜马偕尔邦日前发生的交通事故死亡人数已上升至44人，另有30多人仍在医院接受治疗。
20日下午，一辆私人营运的大巴车在喜马偕尔邦古卢地区坠入约500米深的山谷。古卢当地一名警官21日向新华社记者证实，目前救援工作已完成，从峡谷中共找到40多具遗体。事发时大巴车上载有超过70名乘客。由于该巴士是这条线路上的公共汽车，因此遇难者应该都是当地人。
当地媒体21日报道说，巴士坠谷时有一些乘客正坐在车顶上，因而事故原因很可能是超载和疏忽驾驶。事发后，当地政府随即展开救援，伤者大部分被送往附近医院，一些重伤者随后转送至条件更好的医院。
事发当天，印度总理莫迪在个人社交媒体上对古卢发生的交通事故深感悲痛，向遇难者家属表示慰问，希望伤者早日康复，他还表示喜马偕尔邦政府将提供一切必要的援助。
因道路状况恶劣以及驾驶员超速、超载等违规操作，印度交通事故频发。据不完全统计，印度每年有约15万人死于交通事故。
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