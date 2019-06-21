苹果公司敦促美国政府勿对中国商品加征关税

新华社华盛顿6月20日电(记者熊茂伶 周舟)美国苹果公司日前致信美国贸易代表莱特希泽说，如果美国政府对3000亿美元中国输美商品加征关税，将影响到该公司主要产品，不仅会减少苹果对美国经济的贡献，还会削弱其全球竞争力。

苹果公司表示，新一轮关税将影响到包括手机、平板电脑、笔记本电脑、无线耳机、电视盒子等在内的苹果主要产品。因此，苹果敦促美国政府不要对从中国进口的相关产品加征关税。

苹果公司在信中还强调了其对美国经济的贡献，称公司在全美50个州创造了超过200万个工作岗位，并在继续增加就业。同时，苹果也是美国最大的企业纳税人。

苹果公司表示，新一轮加征关税将导致其对美国经济的贡献缩水。

美国贸易代表办公室17日开始就美方拟对约3000亿美元中国输美商品加征关税举行为期七天的听证会。连日来，参加听证会的美国各行各业代表普遍反对美国政府对中国输美商品加征关税。

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