新华国际时评：美方听证会不应是“一场马戏”

新华社纽约6月20日电 题：美方听证会不应是“一场马戏”

新华社记者

他们来自美国各地和各行各业，他们发言时忧心忡忡、愁容满面，有的甚至声泪俱下。然而，他们中绝大多数人也心知肚明，自己“孤注一掷”的最后努力可能根本改变不了什么——他们，是到华盛顿参加对3000亿美元中国输美商品加征关税听证会的代表。

美国贸易代表办公室的本轮关税听证会日程过半，近两百名到会陈词的企业、行业协会及消费者代表几乎一边倒地表达出三点清晰意见：加征的关税将主要由美国人“买单”；美企供应链离不开中国，产业转移成本高昂且需要时间；希望政府停止加征关税，早日结束贸易战。对此，端坐对面的贸易官员始终保持“高度冷静”，反复追问“能不能找到替代供应商？”“为什么不回到美国生产？”

自去年美国挑起对华贸易摩擦并不断升级以来，类似听证场景已是第四次上演。前三次听证会及前期的书面意见提交，尽管每次反对意见都占据压倒性多数，却丝毫没能阻止政府加征关税的步伐，目前已有2500亿美元中国输美商品被加征了高达25%的关税。

就在本轮听证会期间，美国贸易代表莱特希泽在国会贸易听证会上表态依旧，“我没有听到过比关税更好的主意”，甚至宣称“当前局面值得我们去承受一些不适”。

仅仅是“不适”吗？这位贸易代表对美国企业和民众面临的窘境未免太过轻描淡写。据美国智库彼得森国际经济研究所估算，对中国商品征收的现有关税已让每个美国家庭平均付出大约550美元的代价。如果对全部中国进口商品加征关税，这一数字将上升到2200美元。游说组织“关税伤害美国腹地”称，对华加征关税将导致美国损失200万个就业岗位，国内生产总值减少1%。美国商会则警告，贸易战有可能在未来10年让美国经济损失1万亿美元。

据美国媒体近日报道，多轮听证会的结局令许多美国商界人士意识到，政府完全无视他们的担忧，继续在贸易问题上“为所欲为”。一位与会代表控诉：“这一切就像一场马戏。”

相比“说了也白说”的作证代表，还有更多在贸易摩擦中利益受损的美国社会群体只能充当“沉默的羔羊”，他们中有因遭受关税反制而痛失出口市场、濒临破产的农民和水产业者，有因中国留学生和游客数量骤降而收入滑坡的高校和旅游服务企业，以及因政府无端封杀华为而面临断网或倒闭风险的偏远地区居民和其通信供应商。

打着“美国优先”的旗号，美国政府凭借编造的中美贸易“美国吃亏论”和毫无根据的中国“强制技术转让”和“偷盗知识产权”指控，肆意升级对华贸易摩擦。但一年多来的事实表明，这场由美国一些人挑起并主导的“关税游戏”，正在让越来越多的美国企业和消费者沦为牺牲品。

时至今日，一些美国当权者依然重复着“贸易战很好，很容易赢”“关税让美国更富足”的荒谬论调，企图通过对中国“极限施压”满足自身无理要求。一位联邦参议员还如此“开导”怨气日增的农民：想想那些在海外作战的美国士兵吧，你们在贸易战中做出的牺牲简直微不足道。

“当别人受苦时，你来展现强硬，这并非难事。”美国前副总统、民主党2020总统竞选人拜登最近一语道破天机。正是出于这些政客自私自利的“小算盘”，一场又一场冠冕堂皇的听证会才无可避免地沦为“走过场”的把戏，一批又一批的美国企业和民众则无可奈何地沦为贸易战的“炮灰”。

物极必反。如果本轮对3000美元中国产品的加税付诸实施，美国民众的生活将受到全方位冲击。届时那些罔顾事实与民意、漠视民生福祉的政客，恐怕也不免为自己的游戏付出代价。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)