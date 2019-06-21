土耳其向地中海东部派出第二艘油气钻探船

新华社伊斯坦布尔6月20日电（记者易爱军）土耳其20日向地中海东部派遣第二艘油气钻探船。分析人士认为，此举可能加剧土耳其与塞浦路斯等欧盟国家的紧张关系。

当天在土耳其西北部科贾埃利省某港口举行的“亚武兹”号钻探船启航仪式上，土耳其能源和自然资源部长法提赫·登梅兹说，“亚武兹”号的任务是在塞浦路斯东北部附近的地中海海底打一口3300米深的油井。

“亚武兹”号钻探船长229米，曾在全球多个海域从事钻探作业。

塞浦路斯和土耳其围绕地中海东部油气资源争端不断。塞浦路斯上周对在争议海域从事钻探活动的土耳其“法提赫”号钻探船船员发出逮捕令，招致土方强烈抗议。土方说，“法提赫”号钻探海域属于土耳其和塞浦路斯土族人专属经济区的一部分。

法国等欧盟多个成员国日前声援同为欧盟成员国的塞浦路斯，敦促土方停止在争议海域的“非法活动”，欧盟还威胁要对土耳其采取行动。

1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞浦路斯北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。

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