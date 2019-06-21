以色列大规模军演结束

新华社耶路撒冷6月20日电（记者吕迎旭 陈文仙）以色列20日结束为期四天的大规模军事演习，这次军演也是2017年以来规模最大的一次。

此次演习在以色列北部和约旦河谷举行，数千名以军士兵以及数百架战斗机、武装直升机、运输机和无人机参加了演习。F-35隐形战斗机首次在军演中亮相。

以军方发言人说，此次演习主要是为训练以色列将来在多个方位遭到攻击时的应对能力，其中包括来自黎巴嫩的地下跨境攻击。

以色列媒体指出，此次演习是在美国和伊朗在海湾地区的摩擦升级之时举行的，意在警告伊朗不要借机通过黎巴嫩真主党向以色列发动攻击。

长期以来，以色列视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，并指责伊朗通过叙利亚陆地走廊向黎巴嫩真主党输送武器。2006年，真主党曾与以色列发生大规模武装冲突。近年来，以色列对叙利亚境内的伊朗和真主党军事目标发动了多次袭击。

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