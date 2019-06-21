习近平同金正恩会谈，他们这样说

2019年6月20日

平壤锦绣山迎宾馆

中共中央总书记、国家主席习近平同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩会谈

他们谈了些什么，一起来看看——

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6月20日，中共中央总书记、国家主席习近平在平壤锦绣山迎宾馆同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩会谈。双方一致同意，在新的历史起点上，中朝双方愿不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来。

习近平指出，去年以来，我和委员长同志4次会晤，书写了中朝关系新篇章，并结下了深厚友谊。感谢金正恩委员长同志为我这次访问举行的隆重而热烈的欢迎仪式，我今天从下飞机到抵达住处，所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围。今年是中朝建交70周年，在两党两国关系发展史上具有承前启后、继往开来的重要意义，我又同金正恩委员长在平壤会面。我这次是为巩固传承中朝友谊而来，为推动朝鲜半岛问题政治解决进程而来。相信以这次访问为契机，我们一定会共同擘画中朝关系美好未来，共同开启中朝友谊崭新篇章。

习近平强调，回顾中朝关系历程，可以深刻认识到：坚持共产党领导的社会主义国家是中朝关系的本质属性；共同的理想信念和奋斗目标是中朝关系的前进动力；最高领导人的友谊传承和战略引领是中朝关系的最大优势；地缘相亲和文缘相通是中朝关系的牢固纽带。我们坚信，中朝友谊符合两国人民心愿，符合两国根本利益，符合时代发展潮流，也是双方着眼长远大局作出的战略选择，不会因国际风云变幻而动摇。

习近平表示，当前，中朝关系已经进入新的历史时期。中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。面对国际和地区形势深刻复杂演变，双方要加强高层交往，为中朝关系发展引领航向。我愿意同金正恩委员长保持密切交往，巩固政治互信，牢牢把握中朝关系发展大方向；双方要加强战略沟通，及时就重大问题深入交换意见，为两国发展营造良好环境；双方要拓展务实合作，为两国人民带来更大福祉。中方愿同朝方深化两党治国理政经验交流互鉴，加强双方经济民生领域干部培训和人员往来；双方要深化友好交流，为中朝友谊巩固发展打牢根基。中方愿同朝方继续落实好建交70周年纪念活动方案，开展教育、卫生、体育、媒体、青年、地方等领域交流合作，弘扬中朝传统友谊，增进两国人民福祉。

金正恩说，我代表朝鲜党、政府和人民，热烈欢迎习近平总书记对朝鲜进行国事访问。总书记同志百忙之中在朝中建交70周年之际访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，在朝中关系史上具有重大的历史意义。今天平壤有25万多民众涌上街头，热烈欢迎总书记同志。在当前形势下，总书记同志这次访问有利于回顾朝中关系70年历程，展望两国关系的未来，同时可以向外界展示朝中牢不可破的传统友谊。我完全同意总书记同志对朝中关系的精辟分析和展望规划。世代传承朝中友谊是朝鲜党和政府坚定不移的立场。我十分珍视同总书记同志结下的深厚友谊，高度重视同总书记同志达成的重要共识，愿以总书记同志这次访朝为契机，推动朝中双方进一步加强战略沟通，深化各领域友好交往，把朝中关系不断提升至新的高度。

金正恩说，今年是朝中建交70周年和新中国成立70周年的双喜之年，朝方愿同中方一道，举行广泛而热烈的庆祝活动。当前，朝鲜党和人民正全力贯彻落实新战略路线，朝方愿多学习中国经验做法，积极致力于发展经济、改善民生。

习近平积极评价朝方为维护半岛和平稳定、推动半岛无核化作出的努力。习近平指出，朝鲜半岛形势关乎地区和平稳定，过去一年半岛问题重现对话解决的光明前景，赢得了国际社会认同和期待。国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果。

习近平强调，半岛问题高度复杂敏感。我们要从战略高度和长远角度来准确把握形势走向，切实维护半岛和平稳定。中方支持推进半岛问题政治解决进程，为解决问题积累和创造条件。中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助，愿同朝方及有关各方加强协调和配合，为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。

金正恩介绍了对当前半岛形势的看法，表示过去一年多来，朝方为避免局势紧张、管控半岛局势，采取了许多积极举措，但没有得到有关方的积极回应，这是朝方不愿意看到的。朝方愿保持耐心，同时希望有关方同朝方相向而行，探索符合各自合理关切的解决方案，推动半岛问题有关对话进程取得成果。朝方高度评价中方在半岛问题解决过程中发挥的重要作用，愿继续同中方加强沟通和协调，努力推动半岛问题政治解决取得新进展，维护半岛和平与稳定。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会谈。

朝方参加会谈的有：朝鲜劳动党中央政治局常委、国务委员会第一副委员长崔龙海，朝鲜劳动党中央政治局委员、内阁总理、国务委员会委员金才龙，朝鲜劳动党中央政治局委员、中央副委员长、国际部部长李洙墉，朝鲜劳动党中央政治局委员、外相李勇浩，朝鲜劳动党中央政治局委员、人民军总政治局局长、国务委员会委员金秀吉等。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)