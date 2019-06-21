辛识平：抱着“老黄历”岂能解决问题

新华社北京6月20日电 中美经贸磋商陷入僵局已有一个多月，就在各界普遍对转机翘首以盼的时候，最近美国一些人的表态却背离人们的普遍期盼，显得格外不合时宜。

美国白宫国家经济委员会主任库德洛在接受媒体采访时，一方面说“对话总比不对话好”，另一方面却仍然在重复诸如“知识产权盗窃”“强制技术转让”“网络黑客攻击”等陈词滥调；美国贸易代表莱特希泽则在多个场合公开表示：美方虽然“肯定愿意与中国接触”，但要以“维护美国竞争优势的方式解决这些问题”。

这些自相矛盾的言论，出现在两国元首最新通话之后令人意外。没有诚意，不能照顾彼此的合理关切，又谈何进行平等对话？

从这些言论中，人们发现美国一些人依然囿于一己之私，将“维护美国竞争优势”看成是天经地义。他们没有意识到，化解当今世界两个最大经济体间存在的分歧，只有在相互尊重、平等互利的基础之上，才会找到解决问题的出路。

为了给霸凌主义政策张目，美方一些人不仅给中国安上一堆莫须有的所谓罪名，还大肆宣扬所谓“吃亏论”，渲染“完全会把我们孩子那一辈的工作机会置于危险中”。但是这些人大概忘记了，正是因为美国政府一意孤行，一再挥舞加征关税大棒，才给美国民众和企业的利益带来了越来越严重的损害。根据美国全球贸易伙伴咨询公司的统计，如果美国政府对额外3000亿美元中国输美商品加征关税，加上已经生效的加征关税举措，会导致美国失去逾200万个工作岗位。一些人制造出来的危险就在眼前，哪里还用得着等到下一代？

形势的发展变化，正让固步自封者日益陷入窘迫的境地。无论是被一片反对之声淹没的加征关税问题听证会，还是国际社会对单边主义、保护主义越来越坚决的反对态度，都在说明，美式霸凌不得人心，逆流而动的戏码越来越难以唱下去了。

现代政治心理学之父罗伯特·贾维斯曾讲过一个醉汉在灯柱下找钥匙的故事，因为醉汉觉得灯柱下的光线更明亮。对于美国一些人来说，不跳出思维的陷阱，还是抱着那套“老黄历”不放，不可能找到真正解决问题的“钥匙”。（辛识平）

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