原标题：日本福井一纤维工厂起火致4人死亡

新华社东京6月20日电（记者姜俏梅）日本福井县一家纤维工厂20日发生火灾，4人遇难。

据福井警方消息，当地时间20日下午2时5分左右，警方接到报警称，位于福井县永平寺町的丰岛纤维工厂起火，大火导致4栋钢筋混凝土厂房全部烧毁，现场发现4具遗体，另有4人负伤。目前，警方正在核实死者身份。

警方说，丰岛纤维共有6栋厂房，其中一栋发生火灾，殃及其他3栋厂房。火灾发生时，有几十名外国实习生在厂房中工作。死者和伤者据推测均为该厂员工。

丰岛纤维官网显示，该工厂主要生产出口用布料和针织品原料，共有员工95人。

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