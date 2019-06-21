印度北部发生交通事故 至少20人丧生

新华社新德里6月20日电(记者赵旭)印度北部喜马偕尔邦20日发生一起交通事故，造成至少20人死亡、30多人受伤。
据印度媒体报道，一辆私人营运的大巴当天在喜马偕尔邦古卢地区坠入山谷。大巴出事原因尚不明确。事故发生后，附近居民和警方同时展开救援，伤者已被送往附近医院。目前，救援工作仍在进行中。
古卢地区一名警官当天接受电话采访时说，由于部分伤者伤势较重，不排除死亡人数进一步上升的可能。
因道路状况恶劣以及驾驶员超速、超载等违规操作，印度交通事故频发。据不完全统计，印度每年有约15万人死于交通事故。
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