日本央行维持超宽松货币政策不变

新华社东京6月20日电（记者刘春燕）日本央行20日在结束为期两天的金融政策决策会议后宣布，维持目前的超宽松货币政策不变。央行同时表示，这一政策将至少维持至2020年春季。
日本央行在当天发布的一份公告中表示，决定将短期利率继续维持在负0.1%的水平，并继续购买长期国债，使长期利率维持在零左右。
公告说，世界经济虽呈现出减速趋势，但总体仍在缓慢增长。受此影响，日本出口及工矿业生产有所放缓，但在收入、支出良性循环机制作用下，仍保持温和复苏趋势。
日本央行行长黑田东彦表示，由于贸易环境恶化，世界经济下行风险加大，日本央行将密切关注贸易保护主义动向。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】