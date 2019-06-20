日本央行维持超宽松货币政策不变

新华社东京6月20日电（记者刘春燕）日本央行20日在结束为期两天的金融政策决策会议后宣布，维持目前的超宽松货币政策不变。央行同时表示，这一政策将至少维持至2020年春季。

日本央行在当天发布的一份公告中表示，决定将短期利率继续维持在负0.1%的水平，并继续购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

公告说，世界经济虽呈现出减速趋势，但总体仍在缓慢增长。受此影响，日本出口及工矿业生产有所放缓，但在收入、支出良性循环机制作用下，仍保持温和复苏趋势。

日本央行行长黑田东彦表示，由于贸易环境恶化，世界经济下行风险加大，日本央行将密切关注贸易保护主义动向。

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