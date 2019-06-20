刘鹤会见德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔

新华社北京6月20日电（记者孙奕）国务院副总理刘鹤20日在京会见来华访问的德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔。

刘鹤表示，当前中德关系发展势头良好，两国高层交往频繁，互信不断增强。希望双方把握机遇，加强双边和多边领域务实合作，让两国企业和人民真正受益，推动完善全球经济治理，共同维护世界繁荣与稳定。

阿尔特迈尔表示，德方高度重视发展双边经贸关系，德国企业对华合作意愿强烈。德方愿与中方增进相互理解，深化多领域合作，传递促进多边主义的重要信号。

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