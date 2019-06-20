肖捷会见古巴国务委员会秘书长阿科斯塔

新华社北京6月20日电（记者朱超）国务委员兼国务院秘书长肖捷20日在京会见了古巴国务委员会秘书长阿科斯塔。

肖捷积极评价中古关系，表示双方要按照习近平总书记、国家主席同劳尔·卡斯特罗第一书记和迪亚斯－卡内尔主席达成的重要共识，进一步巩固政治互信，深化互利合作，交流治国理政经验，推动中古关系不断向前迈进。

阿科斯塔表示，古巴人民感谢中方提供的宝贵支持和帮助。中国发展的成功经验对古巴社会主义建设有重要借鉴意义。古方愿继续巩固和加强古中传统友谊，不断拓展两国各领域合作。

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