肖捷会见古巴国务委员会秘书长阿科斯塔

新华社北京6月20日电（记者朱超）国务委员兼国务院秘书长肖捷20日在京会见了古巴国务委员会秘书长阿科斯塔。
肖捷积极评价中古关系，表示双方要按照习近平总书记、国家主席同劳尔·卡斯特罗第一书记和迪亚斯－卡内尔主席达成的重要共识，进一步巩固政治互信，深化互利合作，交流治国理政经验，推动中古关系不断向前迈进。
阿科斯塔表示，古巴人民感谢中方提供的宝贵支持和帮助。中国发展的成功经验对古巴社会主义建设有重要借鉴意义。古方愿继续巩固和加强古中传统友谊，不断拓展两国各领域合作。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】