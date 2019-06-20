在瑞创业的中国年轻追梦人 为无人机提供高精度的定位导航

瑞士RTK技术公司Fixposition首席执行官、中国创业者苏振中接受人民网记者采访。（肖骁摄）

人民网北京6月20日电 （高克）六月中旬，第二届瑞士创新周系列活动在瑞士驻华使馆举行。本届活动以“无人机”为主题，通过展示瑞士智能飞行器领域的创新技术，探寻中瑞无人机产业合作前景，并为两国人工智能领域人才交流提供高级别平台。

在多家亮相的瑞士无人机初创企业中，其中有一家中国留学生创立的Fixposition。人民网记者现场采访了该公司创始人兼首席执行官苏振中。

苏振中出生在江西省，本科就读于武汉大学，后赴德国斯图加特大学、瑞士苏黎世联邦理工大学攻读博士学位，专注于研究卫星导航定位，并于2015年斩获欧洲卫星导航竞赛瑞士区冠军。求学期间，他发现高精度低成本卫星导航定位系统在无人机、自动驾驶上有非常大的潜力，在学校的支持下，博士毕业后，他和几个合伙人在瑞士创立了Fixposition， Fixposition于2017年入选欧洲航天局瑞士商业孵化器、2019年被瑞士财经杂志《Bilan》评为“瑞士最值得投资的50家初创公司”。

Fixposition致力于为自动驾驶车辆、机器人或工业无人机提供高精度实时导航和定位系统，实现在高楼间的过道、丛林、地下等复杂地理环境下的精准定位。“我们把传统的高精度卫星导航定位和机器视觉算法进行绑定，从而保证高精度产品在各种复杂环境下达到高精度定位。” 苏振中介绍说。

“现在的无人机正在从消费级无人机向工业级无人机发展，传统的卫星定位技术很难达到厘米级高精度，而工业级无人机在这些领域最需要这种厘米级高精度。目前，我们已经和无人机制造商Yunnec昊翔合作，共同推出低成本高精度高稳定的测绘航拍机型。”

谈到中瑞两国无人机产业如何相互借鉴，他表示“中国占据全球近80％的商用无人机市场，而瑞士的优势主要体现在共享式的开源系统，也就是说大家都贡献出一部分基础性的代码来打通一个“开源生态系统”，特殊领域的公司在此基础上就可以专注自己的领域。我相信这是一种更加持续和友好的发展模式。”

最后，苏振中博士向打算在海外创业的中国留学生提出建议：“一定要多走出去，争取找到自己真正喜欢做的事情。创业的确非常辛苦，只有真正喜欢并坚持下去，才有可能踏上成功的道路。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)