中国代表呼吁促进阿富汗和解

新华社联合国6月19日电 中国常驻联合国代表马朝旭19日在安理会阿富汗问题公开会上发言，呼吁国际社会支持阿总统选举，促进阿政治和解。

他说，当前阿富汗局势正处于关键阶段，总统选举与和平和解进程相互交织，安全形势令人关注，人道局势依然严峻。国际社会应切实履行承诺，继续向阿富汗提供坚定支持。一是要支持阿总统选举，二是要支持阿和解进程，三是要支持阿加强反恐维稳能力建设，四是要切实帮助改善阿人道状况。

他说，阿富汗今年9月将举行总统选举。希望阿选举机构吸取去年议会选举的经验和教训，有条不紊地筹备各项选举工作。联合国驻阿富汗援助团（联阿援助团）要提供大力支持。希望阿国家安全部队预作部署，确保选举期间社会安全稳定。阿各政治派别应加强团结，通过对话解决选举中出现的分歧。

马朝旭说，近期国际社会和地区国家积极推动阿政府同塔利班直接对话，中方呼吁阿各方以国家和民族大义为重，抓住当前政治和解的重大机遇。

他说，阿境内恐怖组织依然活跃。希望联阿援助团继续帮助阿富汗加强安全力量建设。国际社会应加强协作，支持阿富汗反恐努力，有效应对恐怖主义、跨国犯罪和毒品走私等威胁。

马朝旭指出，冲突和自然灾害等导致阿富汗人道主义局势严峻。联阿援助团应统筹联合国驻阿机构力量，帮助阿政府和人民消除贫困，改善民生。国际社会应切实兑现援阿承诺，帮助受到自然灾害严重影响的阿富汗民众，改善在周边国家的阿富汗难民人道状况，支持阿难民尽早重返家园。

他表示，中阿是传统友好邻邦和战略合作伙伴。中国一贯支持阿富汗和解进程，将继续通过各种渠道积极劝和促谈，帮助阿富汗人民实现内部对话。中国积极支持阿富汗重建和融入地区经济发展。中方愿同国际社会一道，继续为阿富汗的安全、稳定、发展与繁荣作出贡献。

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