布基纳法索发生袭击事件致17人死亡

新华社洛美6月19日电（记者肖玖阳）瓦加杜古消息：布基纳法索国防部19日晚发表声明说，布北部苏姆省一处村庄18日晚到19日凌晨发生一起袭击事件，造成至少17人死亡。
声明说，一伙不明身份武装分子当晚闯入了该村庄，向村民开火，打死17人后逃走。袭击发生后，布基纳法索军方随即在该区域展开追捕。声明还鼓励民众向军方提供可疑人员线索。
目前，尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。
2015年以来，布基纳法索袭击事件频发，安全形势严峻。2018年3月2日，位于首都瓦加杜古的布军队总部和法国驻布基纳法索大使馆遭到不明身份武装人员袭击，造成8名士兵身亡。本月9日，布北部苏姆省阿宾达市发生袭击事件，造成至少17人死亡。
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