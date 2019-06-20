西班牙全球5G大会聚焦5G新应用

新华社西班牙巴伦西亚6月19日电（记者郭求达）第七届全球5G大会暨2019欧洲网络和通信会议17日至21日在此间举行。来自世界各地的通信科技企业和科研院所在会上共商5G发展，并展出自己的最新产品和技术。

在会场一处，记者看到一名志愿者站在一双机械臂对面的指定区域，随着他双臂的移动，机械臂也精准地做出一模一样的动作，甚至连手掌的张合都可以模仿。

巴伦西亚理工大学通信技术专业研究生安德里亚·拉莫斯告诉记者，该项目是他们与中国中兴通讯公司、法国电信公司旗下Orange公司和瑞士ABB集团联合开发的，首先用3D摄像机拍摄人的动作，然后通过5G通信将信号实时传输给机械臂，机械臂就可以与人几乎同时做出同样动作。

与此同时，一场完全基于5G技术的全息投影视频通话在会场进行。Orange西班牙产品工程部工作人员与中兴的伙伴进行了6分钟通话，前者坐在会场内，后者则以全息3D投影的方式栩栩如生地出现在众人面前，如同科幻电影，引发全场赞叹。

芬兰通信企业诺基亚和西班牙电信公司也在会上推出联合开发的5G试验台，可进行多种5G技术测试，帮助西班牙电信在传媒、娱乐等领域推出更加高品质、个性化的产品和服务。巴伦西亚理工大学科研人员还展示了在无人驾驶、远程遥控机器人和浸入式虚拟现实等5G应用领域的最新成果。

中兴参与开发的5G无人驾驶技术等也进行了公开展示。中国华为公司、美国贝尔实验室等企业代表还参与了5G技术发展及应用的交流讨论。中兴通讯副总裁、西欧区总经理胡坤认为，中国和欧洲企业在移动通信领域有多年的良好合作基础，一定可以携手迎接5G时代。

欧洲网络和通信会议是欧洲最重要的行业内交流平台之一，由欧盟委员会支持举办。全球5G大会是为业内人士提供5G频谱、技术标准、产品演示的交流平台，今年的大会由欧盟5G基础设施协会等联合主办。由于5G受到日益广泛的重视，这两个展会今年在巴伦西亚同场举行。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)