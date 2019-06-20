全国人大常委会副委员长吉炳轩访问新加坡

新华社新加坡6月20日电 应新加坡国会邀请，全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩率团于6月17日至20日访问新加坡，分别会见荣誉国务资政、前总理吴作栋，副议长林谋泉，文化、社区及青年部部长傅海燕，拜访人民协会总部并出席中新文明交流互鉴研讨会。

吉炳轩表示，中方高度重视中新关系，愿与新方一道，落实好两国领导人达成的共识，进一步增进政治互信，推进共建“一带一路”合作，深化两国立法机关交往和民间交流，推动中新关系与时俱进地向前发展。

新方高度评价两国关系，表示愿继续在“一带一路”框架内同中方深化在互联互通、投资、金融等领域合作，加强人文交流，为推动两国和本地区共同发展作出贡献。

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