全国人大常委会副委员长吉炳轩访问新加坡

新华社新加坡6月20日电 应新加坡国会邀请，全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩率团于6月17日至20日访问新加坡，分别会见荣誉国务资政、前总理吴作栋，副议长林谋泉，文化、社区及青年部部长傅海燕，拜访人民协会总部并出席中新文明交流互鉴研讨会。
吉炳轩表示，中方高度重视中新关系，愿与新方一道，落实好两国领导人达成的共识，进一步增进政治互信，推进共建“一带一路”合作，深化两国立法机关交往和民间交流，推动中新关系与时俱进地向前发展。
新方高度评价两国关系，表示愿继续在“一带一路”框架内同中方深化在互联互通、投资、金融等领域合作，加强人文交流，为推动两国和本地区共同发展作出贡献。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】