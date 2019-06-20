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国际
中共中央总书记、国家主席习近平抵达平壤开始对朝鲜进行国事访问
2019年06月20日11:07 来源：
新华网
新华社快讯：中共中央总书记、国家主席习近平当地时间20日中午抵达平壤，开始对朝鲜进行国事访问。
(责编：贾文婷、燕勐)
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