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中共中央总书记、国家主席习近平抵达平壤开始对朝鲜进行国事访问

2019年06月20日11:07  来源：新华网
 

新华社快讯：中共中央总书记、国家主席习近平当地时间20日中午抵达平壤，开始对朝鲜进行国事访问。

(责编：贾文婷、燕勐)
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