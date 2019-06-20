约旦共产党总书记：美国应尊重国际组织和国际机构在国际事务中的地位

新华社安曼6月19日电（记者林晓蔚）约旦共产党总书记法拉杰日前在接受记者采访时说，美国应当尊重国际组织和国际机构在国际事务中的地位和作用，美国的霸权主义行径遭到了很多国家和国际组织的批评和抵制。

法拉杰表示，美国政府近年来在国际上屡屡做出霸权主义的举动，现在又将矛头指向中国，不仅对部分中国商品加征高额关税，还对中国的一些高科技公司如华为等进行制裁。

法拉杰表示：“除了在经济和技术上推行霸权主义之外，美国在很多时候还直接采取军事手段来干涉其他国家的内部事务，中东就存在这样的例子。”

法拉杰认为，中国坚持独立自主的和平外交政策，坚持奉行互利共赢的开放战略，这将为全世界带来持久和平和共同繁荣。

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