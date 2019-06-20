伊拉克与科威特领导人商讨加强双边关系

新华社巴格达6月19日电（记者张淼）伊拉克总统萨利赫19日在首都巴格达与到访的科威特埃米尔萨巴赫举行会晤，双方就加强双边关系以及近期中东地区局势发展进行了讨论。

伊拉克总统办公室当天发表声明说，萨利赫在会晤中表示，伊拉克希望与邻国进一步发展关系，尤其是与科威特建立符合两国人民共同利益的双边关系。萨巴赫的访问为伊拉克和科威特两国建立建设性关系提供了“好机会”。

萨巴赫表示，科威特愿为伊拉克打击恐怖主义和重建国家提供支持，此次访问为探讨增进合作并解决两国间悬而未决的问题提供了契机。

声明说，双方还讨论了近期中东局势发展以及双方为实现地区稳定所做的努力。

当天早些时候，萨巴赫抵达巴格达，对伊拉克进行正式访问。他还将会见伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪和议长哈布希。

伊拉克1990年入侵科威特后，伊科两国断交。2003年萨达姆政权被推翻后，两国复交，双方关系逐渐回暖。近年来，两国均致力于改善双边关系。今年5月，伊拉克总理阿卜杜勒-迈赫迪访问了科威特。

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