也门政府军打死17名胡塞武装人员

新华社科威特城6月19日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门官方的萨巴通讯社19日报道说，也门政府军当天在西南部塔伊兹省打死17名胡塞武装人员。

报道说，也门政府军当天向盘踞在塔伊兹省首府塔伊兹市东部、西部和南部的胡塞武装人员同时展开军事行动，炮击胡塞武装阵地，摧毁一批重武器和军车，对该武装造成重创。

报道说，政府军在军事行动中共打死17名胡塞武装人员，其中包括两名战地指挥官，另有数十名胡塞武装人员受伤。

塔伊兹省毗邻红海，省内有胡塞武装与外界联系的唯一港口，其得失直接关系到沙特阿拉伯领导的多国联军和也门政府军能否对胡塞武装实现真正意义上的封锁。也门政府军一直在塔伊兹省东部、西部和北部与胡塞武装交战。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

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