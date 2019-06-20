乌克兰问题三方联络小组会谈未就“收粮季停火”问题达成一致

新华社明斯克6月19日电（记者魏忠杰 李佳）乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）19日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，但会谈各方未能就“收粮季停火”问题达成一致。

欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，两周前乌克兰东部地区冲突各方表示有意从卢甘斯克州一处冲突较集中的村镇后撤兵力，但由于当地出现了违反停火的情况，撤兵暂未进行。他认为各方确实有撤兵意愿，只是目前还无法宣布具体撤兵日期。

萨伊迪克表示，在“收粮季停火”问题上出现了同样情况。虽然各方有明显的停火意愿，但未能就停火联合声明的文本达成一致。他说，停火与人道主义排雷对冲突地区平民至关重要，希望各方在三方联络小组下次会谈前或会谈时达成停火协议。

据萨伊迪克介绍，当天三方联络小组安全工作组主要讨论了实施停火问题，其他工作组着重讨论了乌东部地区接触线两侧供水、交换在押人员、寻找失踪人员及改善接触线各检查站通行条件等问题。

萨伊迪克在回答媒体提问时说，泽连斯基当选乌克兰总统后三方联络小组会谈的气氛变得更加积极。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

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