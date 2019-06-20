探讨亚洲邮轮合作共赢模式

青岛邮轮母港全景。

本报电 6月17日至18日，由世界旅游城市联合会邮轮分会、亚洲邮轮港口协会主办的第七届中国（青岛）国际邮轮峰会在青岛举行。

本届峰会以“推动中国邮轮旅游产业高质量发展”为主题，来自美国、德国、意大利、挪威、俄罗斯、新加坡、菲律宾等20多个国家和地区的600位嘉宾出席。美国皇家加勒比、美国嘉年华、意大利歌诗达、意大利地中海等世界知名邮轮公司以及中船、渤海、黄金等中资邮轮公司参会，共同探讨亚洲邮轮合作共赢模式，为青岛邮轮旅游产业发展建言献策。

据悉，中国（青岛）国际邮轮峰会是国内三大最具影响力的邮轮会议品牌之一。本届峰会为期两天，期间将举办开幕式、主题演讲，以及行业领导者、邮轮港口及目的地、邮轮城市及旅游、邮轮修造、邮轮人才、邮轮社团组织等分论坛，同期举办青岛市邮轮旅游发展圆桌会议、世界旅游城市联合会邮轮分会理事会议、青岛市邮轮旅游推介会暨旅行社邮轮业务培训以及青岛市邮轮旅游展览洽谈会等活动。

会上，皇家加勒比游轮全球高级副总裁、北亚太及中国区总裁、国际邮轮协会北亚分会主席刘淄楠表示：“青岛的港口位置优越，到日韩的时间比天津港要节省一天，再加上青岛到北京交通提速，这对于节假日受限的消费者来说是一大诱惑。北京的客源对青岛来说是具有可开发性的。”

与会专家建议，丰富邮轮旅游产品不能“就邮轮谈邮轮”。青岛可以利用青岛海洋文化优势，将邮轮与其他水上活动联动起来协调发展。此外，青岛目前的邮轮旅游航线较为单一，除了日韩航线之外，菲律宾航线、东南亚航线都是中远期可以纳入考虑范围的。相关专家还建议，青岛可以开通环中国台湾航线，通过青岛、台北、高雄、花莲的航线环绕构建特色航线。

青岛港相关负责人介绍，早在110多年前，青岛港就已接待过来自北德意志劳埃德公司的Goeben号（“戈本”号）邮船。1979年，青岛港还接待了来自瑞典的“林德布雷德”号邮轮，成为改革开放以来中国首批接待国际邮轮的港口之一。2015年，青岛邮轮母港开港运营，成为全国少有的位于市中心的专业邮轮码头。目前，青岛依托丰富的滨海自然、人文旅游资源优势和与日韩海上距离最近的航距优势，正全力提速邮轮产业发展。

（赵 伟）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)