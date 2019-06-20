中国美术馆展出韩国金正喜作品

本报电 （孙庚辰）“中国美术馆国际交流展系列：秋史金正喜与清朝文人的对话” 6月18日在中国美术馆开幕，将展出至8月23日。展览由中国美术馆、韩国艺术殿堂共同主办。
金正喜（1786年—1856年）是韩国著名的金石学家、书法家和诗人，他在韩国书法史上开创了人称“秋史体”的书法风格，影响了韩国几代书画家，同时他也是中韩文化艺术交流史上的一位重要使者。1809年，24岁的金正喜随父前往中国北京，结识了诸多文人学者。在他的努力下，中国美术传入朝鲜，对现当代的韩国书画艺术产生深远影响。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】