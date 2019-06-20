中国美术馆展出韩国金正喜作品

本报电 （孙庚辰）“中国美术馆国际交流展系列：秋史金正喜与清朝文人的对话” 6月18日在中国美术馆开幕，将展出至8月23日。展览由中国美术馆、韩国艺术殿堂共同主办。

金正喜（1786年—1856年）是韩国著名的金石学家、书法家和诗人，他在韩国书法史上开创了人称“秋史体”的书法风格，影响了韩国几代书画家，同时他也是中韩文化艺术交流史上的一位重要使者。1809年，24岁的金正喜随父前往中国北京，结识了诸多文人学者。在他的努力下，中国美术传入朝鲜，对现当代的韩国书画艺术产生深远影响。

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