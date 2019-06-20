墨西哥成立首家中国图书中心

本报墨西哥城6月19日电 （记者刘旭霞）由中国外文局和墨西哥图书馆合作建立、《今日中国》拉美分社承办的墨西哥中国图书中心揭牌仪式6月18日在墨西哥图书馆举行。来自墨西哥政府、社会组织、高校、企业及新闻媒体等近200名嘉宾出席了活动。中国外文局本次向墨西哥图书馆赠送了1000余种中国图书，包括《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》等，涵盖当代中国历史、文化、政治、外交、旅游、汉语教学等多个类别。

中国外文局副局长刘大为在致辞中介绍，墨西哥图书馆中国图书中心是中国外文局在海外合作建立的第十个图书中心，也是北美地区首家中国图书中心。中国图书作为向墨西哥人民介绍中国语言文化、发展中墨友好关系的重要平台，将架起中墨两国人民心灵沟通的桥梁。

墨西哥图书馆馆长何塞·雷伊瓦表示，中国图书中心的建立为墨西哥图书馆注入了新的精神财富，将让墨西哥读者更好地领略中国文化。

中国驻墨西哥大使祝青桥表示，人文交流是中墨全面战略伙伴关系的重要组成部分，希望中墨不断加强和丰富人文及学术交流，让中墨优秀文化通过互学互鉴绽放出更加动人的风采。

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 17 版）

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