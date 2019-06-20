强征关税破坏规则扰乱秩序

近一段时间，美国《纽约时报》、英国《经济学家》杂志、《金融时报》、《卫报》等西方主流媒体纷纷刊文，批评美国政府滥用关税“大棒”，升级贸易摩擦。美国政府的行为不仅违反世界贸易组织规则，更削弱了以规则为基础的贸易秩序。

《纽约时报》日前刊登澳大利亚前总理陆克文的署名文章。陆克文表示，美国希望通过施压促使中国妥协，但据他观察，这一情况并未出现。中国的立场一直是愿意继续谈判并达成协议，如果美国政府也确实想通过协商合理减少贸易赤字，就应调整现在的谈判策略。

《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼对美国政府利用关税向中国施压表示担忧。弗里德曼认为，贸易上的针锋相对，有可能“动摇全球化的基础”，而“全球化自上世纪两次世界大战之后，对全球繁荣和相对和平作出了巨大贡献”。文章说，美国和中国是世界上两个最大的经济体。两国的经济深度交织在一起。如果从20世纪70年代以来建立起的电信连接、制造业供应链、教育交流以及金融投资被阻断，我们将会生活在一个不那么安全、不那么繁荣、不那么稳定的世界里。

英国《经济学家》杂志于6月初在一篇文章中指出，世界现在可以看到一个超级大国在不受规则或盟友约束：威胁对墨西哥征收惩罚性关税；印度的优惠贸易规则被取消；中国很快将面临关税上调，科技巨头华为被切断与美国供应商的联系；不顾欧洲反对，对伊朗实施了更严格的禁运。美国政府重新定义了经济民族主义的运作方式，利用其作为全球经济神经中枢的角色阻止商品、数据、思想和资金跨境自由流动，这可能会引发一场危机。该杂志在另一篇报道中也指出，“美国政府出人意料的煽动性外交政策与信息自由的原则格格不入，强征关税削弱了以规则为基础的贸易秩序”。

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫撰文指出，从经济学角度来看，美国对双边贸易失衡的关注是无知的。在美国政府采取的几乎所有贸易政策行动都违反世贸组织规则的情况下，指责中国的做法是虚伪的。美国对中国的谈判立场是“强权即公理”，尤其体现在美国想在谈判时包揽法官、陪审团和执行人的角色，并要求中国接受。美国试图阻止中国经济和技术崛起注定会失败。

（本报华盛顿6月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月20日 03 版）

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