王毅同荷兰外交大臣举行会谈

新华社北京6月19日电 （记者马卓言）国务委员兼外长王毅19日在北京同荷兰外交大臣布洛克举行会谈。
王毅表示，荷兰在发展对华关系方面长期走在欧洲国家前列。中方愿同荷方密切高层交往，推动高质量共建“一带一路”，加强在二十国集团等多边机制的沟通协调，推动开放务实的全面合作伙伴关系取得新的更大发展。
布洛克表示，荷方愿同中方维护开放的自由贸易体系，实现互利共赢。荷方愿为包括中国在内的各国企业提供公平竞争环境。
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