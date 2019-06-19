原标题：谈，要有谈的样子、谈的诚意

重大新闻，总是不期而至。

6月18日深夜，国社发出电讯稿：《习近平同美国总统特朗普通电话》。

消息公布后，全球市场紧张情绪得到释放，道琼斯工业指数一度为此跳涨400点。

美国总统特朗普在推特中称，双方“进行了很好的电话沟通”（had a very good telephone conversation)。

看起来，时间仿佛回到了2018年11月1日的那个深夜。

一样是中美多日僵持，一样是中国应约通话。

这次是否能再次迎来转机？

结合这段时间的背景，简单聊聊对这400多字新闻稿的理解。

首先，在美方极限施压情况下，中美是无法沟通磋商的。如果有人不相信，那么中方只会用“以战止战”的方式来回应。

第十一轮中美经贸磋商前后，美方试图通过升级关税的手法逼迫中方就范，中国这边则针锋相对地给予还击。

一边是一意孤行，一边是寸步不让。

这就像陶然笔记在之前文章里提到的，“既然这样，不如把磋商彻底停下来，回归正常的工作轨道。一边反制，一边专注做好自己的事情。”

停没停呢？

美方在这次通话里，主要提了两个诉求。

一个是希望两国元首能在G20大阪峰会期间会晤，另一个是希望双方经贸工作团队能展开沟通。

从诉求内容推断，此前在美方极限施压，毫无诚意的情况下，中美两边确实是“见也白见，谈也白谈”，无法沟通磋商。

美方现在希望通过沟通尽早找到解决分歧的办法，算是摆出了解决问题的姿态。

从“不断极限施压”到“摆出解决问题的姿态”，美国一些人这种态度的转变并不是凭空而来的。

看来，过去一个多月中国“认真备战”的决心和能力，对一些人来说是有说服力的。

“希望双方工作团队能展开沟通，尽早找到解决当前分歧的办法”

没有这边坚定不移的立场，坚决反击的决心和迅速果断的行动，哪里会有那边客客气气的商量沟通？

能战，敢战，善战，方能止战。

其次，中方在通话中同意会晤，重申立场，更提到对这次会晤的一个重要考虑。

美方提出通过沟通来解决分歧，这一点得到了中国的正面回应。

不过，从新闻稿内容看，中方虽然同意会晤和沟通，但同时重申了立场和态度。

“近一段时间来，中美关系遇到一些困难，这不符合双方利益。中美合则两利、斗则俱伤。双方应该按照我们达成的共识，在相互尊重、互惠互利基础上，推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。”

“在经贸问题上，双方应通过平等对话解决问题，关键是要照顾彼此的合理关切。我们也希望美方公平对待中国企业。”

尤其值得注意的是，新闻稿里提到中方对这次元首会晤的一个重要考虑。

“就事关中美关系发展的根本性问题交换意见”

中美就贸易问题打打谈谈一年多，越来越多的人开始思考一个问题——

中美关系到底往哪里走？

确定中美关系往哪里走，首先就要想清楚中美关系发展的根本性问题。

会晤前中方正式提出这个考虑，虽然只是“交换意见”，但也已具备了十足的分量。

这不仅关系到中美两国未来的发展，也关系到全世界未来的发展。

最后，美方既然提出谈，就应在磋商中体现诚意，如果依然坚持之前的一些陈词滥调，那么中方的回应也不会有新变化。

中美经贸磋商如果能因这通电话而逐渐转圜，大家当然是乐见其成。

不过，虽然两国元首通话，同意会晤，重启磋商，但最后结果如何，仍然取决于美国一些人能不能真正地“通过平等对话解决问题”，愿不愿意真正地“照顾彼此的合理关切”。

更何况，考虑到过去一年多来谈谈打打，尤其是过去一个多月的起起伏伏，恐怕还是要把各种情况估计得更充分些。

实际上，就在元首通话前后，美方一些高官的表态并不让人乐观。

6月18日，美国白宫国家经济委员会主任库德洛接受福克斯新闻电视台采访。从访谈内容看，虽然语气有所放缓，但诸如“知识产权盗窃”“强制技术转让”“网络黑客攻击”这样的陈词滥调依然不少，阐述的内容尚未看到新变化。

而在美国参议院金融委员会日前举行的一次听证会上，美国贸易代表莱特希泽更是顽固地表示，“美国贸易代表办公室认为美中经贸关系长久以来都处于失衡状态。这个问题二十多年前就该解决了，但仅通过对话无法解决问题。”

看来，对接下来的会晤磋商结果，仍然要继续保持平常心。

中国的立场，在6月初发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书里讲得很明白。

“中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。中国政府始终认为，以贸易战相威胁，不断加征关税的做法无益于经贸问题的解决。中美应秉持相互尊重、平等互利的精神，本着善意和诚信，通过磋商解决问题。”

“中美经贸磋商中，一国的主权和尊严必须得到尊重，双方达成的协议应是平等互利的。对于重大原则问题，中国决不退让。”

道理，讲得很明白。

不过，只有对方切身感受到挑起贸易战带来经济和政治上的痛感，恐怕才会真正接受这些道理。

这需要一段时间，还好我们有耐力，也有耐心。

就像上一篇文章提到的，一方面要把各种反制措施常态化，使应对有预期有章法。另一方面，不能因为外部的干扰，搞乱了自己的发展步调和节奏，放弃了既有的发展方针。

我们的重点并不是和美国人纠缠不休，而是要保持我们的发展节奏。

关键，还是做好自己的事情。

（原题为《谈 要有谈的样子 谈的诚意》）

(责编：李枫、袁勃)