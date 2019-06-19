原标题：从中亚之行的三句古语看习近平的外交理念

“到处野芳红胜锦，满川新涨碧于银。”在这个生机盎然的仲夏时节，习近平主席结束对俄罗斯国事访问不久，又开启了中亚之行。

5天4夜，两次国事访问、两场峰会，近40场双多边活动。在紧凑的中亚之行中，习近平巩固友谊互信，重申“亲望亲好，邻望邻好”；顺应世界发展大势，强调“欲粟者务时，欲治者因势”；倡导务实合作，言明“君子务本，本立而道生”。

巍峨的天山山脉和高耸的帕米尔高原，见证着中国外交坚定从容，稳步前行。

亲望亲好，邻望邻好

6月15日，塔吉克斯坦首都杜尚别晴空万里、风和日丽。塔吉克斯坦总统拉赫蒙为习近平举行隆重的欢迎仪式，并进行了深入会谈。这是继前一天拉赫蒙专程到机场迎接习近平后两人再次会面。

2019年6月15日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在杜尚别总统府前广场为习近平举行盛大欢迎仪式。

习近平在会谈时说：“‘亲望亲好，邻望邻好。’中方乐见一个稳定、发展、繁荣的塔吉克斯坦。”

拉赫蒙说：“祝愿友好的中国永远国泰民安。”

“远亲不如近邻”“好邻居金不换”“亲望亲好，邻望邻好”，这些古语俗谚习近平在访问周边国家时多次引用。不断巩固睦邻友好与互利合作，是中国周边外交长期坚持的宗旨和原则。

从为邻居捧场、专程赶赴俄罗斯参加索契冬奥会开幕式，到“走亲戚式”出访韩国和蒙古国，习近平的周边路线无不凸显邻里之亲、朋友之义；从与周边国家签署诸多合作协议，到欢迎各个国家“搭便车”，习近平始终强调与周边国家互惠共赢、合作互利；从提出“一带一路”倡议到倡导“亚洲新安全观”，中国一再释放以诚相待、承诺必践的周边外交诚意。

中国与中亚，山水相连，友谊绵长。古老的丝绸之路、清脆的驼铃、悠扬的羌笛、翱翔的雄鹰，见证了中国同中亚互通有无、互学互鉴的悠久历史。此次习近平到访的两个中亚国家均是中国的“四好”国家。

对吉尔吉斯斯坦，习近平说：“两国风雨同舟、守望相助，是名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。”对塔吉克斯坦，习近平说：“中塔已成为山水相连的好邻居、真诚互信的好朋友、合作共赢的好伙伴、彼此扶持的好兄弟。”

2019年6月13日，习近平在比什凯克出席仪式，接受吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫授予“玛纳斯”一级勋章。

2019年6月15日，国家主席习近平在杜尚别出席仪式，接受塔吉克斯坦总统拉赫蒙授予“王冠勋章”。

两枚勋章，见证中吉、中塔友谊。一枚是以吉尔吉斯斯坦民族英雄玛纳斯命名的“玛纳斯”勋章，另一枚是塔吉克斯坦的“王冠勋章”，均是两国最高勋章。

在授勋仪式的热烈掌声中，中吉、中塔友谊进一步加深；在元首外交引领下，中吉、中塔友好阔步前行。

欲粟者务时，欲治者因势

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。

在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议的讲话中，习近平特别提到古语“欲粟者务时，欲治者因势”，意为要想种好粮食，就要不违农时，要想治理好国家，就要因势制宜。

当前国际形势风云激荡，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转。紧跟世界大势、与时俱进、顺应时代潮流才是明智之举。

习近平提出的构建人类命运共同体理念，正是全球化时代顺应世界发展之“势”、大国外交之“趋”的典范。此次中亚之行，也正是一次构建新型国际关系和人类命运共同体的典范之旅。

2019年6月14日，习近平在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议并发表重要讲话。

6月14日，习近平在2019年上合比什凯克峰会上发表题为《凝心聚力 务实笃行 共创上海合作组织美好明天》的重要讲话，从“上海精神”中发掘智慧，从团结合作中获取力量，号召把上海合作组织打造成团结互信、安危共担、互利共赢、包容互鉴的典范，携手构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。

一天后，杜尚别青年湖畔纳乌鲁兹宫，亚信第五次峰会开幕。习近平在外方领导人中第一个发言，他再次表态：“作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。”

印度观察家基金会研究员乔什表示，当前保护主义抬头，一些国际组织或多边平台正在受到冲击。在此背景下，亚洲国家必须利用多边平台团结起来、发出共同声音，这对亚洲未来发展极其重要。亚洲地域广、国家多，不同国家利益诉求多样，中国的互利共赢和命运共同体理念有利于实现亚洲和平与发展。

君子务本，本立而道生

访问期间，一个特别项目、一场特别仪式，令人难忘。

6月13日，比什凯克阿拉尔恰国宾馆会议中心，中吉两国元首一同见证多项双边合作文件交换。在共同会见记者时，热恩别科夫特别提到了与中方合作的吉尔吉斯斯坦清洁饮用水保障项目：“中国有句古话‘饮水思源’，中国对吉尔吉斯斯坦的宝贵帮助，我们永远不会忘记。”他由衷感谢中国人民的深情厚谊。

2019年6月15日，习近平在杜尚别同塔吉克斯坦总统拉赫蒙共同出席中方援塔议会大楼、政府办公大楼项目模型揭幕仪式。

6月15日，塔吉克斯坦总统府仪式厅，习近平和拉赫蒙共同出席了中方援塔议会大楼、政府办公大楼项目模型揭幕仪式。覆盖在沙盘上的红绸缎徐徐揭开，两座建筑模型展现在眼前。现场响起热烈掌声。

2019年6月15日，亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。习近平出席峰会并发表题为《携手开创亚洲安全和发展新局面》的重要讲话。

不做碌碌无为的清谈馆，要做知行合一的行动队。在亚信峰会的讲话中，习近平特别提到古语“君子务本，本立而道生。”意为君子要专心致力于根本事务。

与一些西方国家的“口惠而实不至”不同，习近平在单边、多边外交中展示出来的务实魅力，让世界人民感受到了中国的发展自信和大国担当。

以上合峰会为例，上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。习近平和各国领导人在此次比什凯克峰会首先讨论的，就是2018年青岛峰会成果的落实情况。会议发表的新闻公报中明确，成员国将“继续致力于推动上合组织框架内政治、安全、经贸、金融、投资、交通、能源、农业、人文等领域的务实合作”。会议通过的近1万字的《比什凯克宣言》和文件清单上的22项成果，都是务实合作沉甸甸的证明。

此外，达特卡－克明输变电工程、奥什市医院、中吉乌（兹别克斯坦）公路、亚湾－瓦赫达特铁路桥隧道、杜尚别热电厂……一个个标志性项目，为吉塔两国发展振兴创造了新机遇，为当地民众生活带来了新福祉，也是中国务实合作的最佳见证。

中国好，亚洲才能好；亚洲好，世界会更好。在经济全球化深入发展的今天，世界各国相互依赖，一荣俱荣、一损俱损，既是命运共同体，也是利益共同体和责任共同体。习近平顺应世界发展大势的外交理念，与亚洲各国共奏命运交响曲，必将为亚洲和世界发展提供增长新动力。

（中央广播电视总台央视网）

(责编：李枫、袁勃)