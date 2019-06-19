中国旅游文化周推进中澳人文交流

新华社悉尼6月19日电（王梓乔）2019年“中国旅游文化周－多彩文化·魅力贵州”主题展19日至27日在澳大利亚悉尼举办，展览期间将通过多种形式的旅游推介和人文交流活动等，展现中国文化魅力。

本次活动由悉尼中国文化中心、中国驻悉尼旅游办事处、贵州省文化和旅游厅联合主办。展览分为“观”“游”“境”“品”“赠”五区，通过图片摄影、物品陈列、技艺演示、VR体验等形式，展现贵州青山绿水、民族文化、非遗文化以及新时代贵州旅游前沿的高速发展和现代特色文化产业成果。

悉尼中国文化中心主任、中国驻悉尼旅游办事处主任陈霜在开幕式上致辞说，贵州拥有丰富且宝贵的生态环境和物质遗产，希望通过中国旅游文化周活动，让参观的每个人都能领略、欣赏、体验和享受贵州人文、生态、物质和非物质文化遗产的魅力。

在蜡染非遗展示区前，众多当地民众驻足观看，并对非遗传承人现场展示的蜡染充满好奇。蜡染技艺传承人杨启英向参观者讲解说，蜡染是世代祖传的工艺，所用的颜料是由蜂蜡和黄蜡在高温熔合后制成，再用蜡刀蘸融化的蜡在布面上绘制图案，制作出的图样可百年不腐。在听过讲解后，参观者对蜡染工艺赞不绝口。

澳大利亚民众安德鲁在接受采访时说：“我曾在中国居住了10年，非常崇敬中国悠久的历史文化，展览上看到了来自贵州的许多不同艺术形式的展示，让我对贵州现代的风土人情和古老优雅的传统工艺有了更加真实全面的认识，未来我一定要带家人去贵州旅行。”

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