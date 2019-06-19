栗战书会见巴拿马国民大会主席阿夫雷戈

新华社北京6月19日电（记者白洁）全国人大常委会委员长栗战书19日在人民大会堂会见巴拿马国民大会主席阿夫雷戈。

栗战书指出，2017年6月，中巴建立外交关系，开启了两国关系的新纪元。两年来，在习近平主席和巴雷拉总统共同引领下，中巴关系发展势头良好，政治互信日益加深，务实合作、人文交流不断拓展。巴拿马是最早支持和参与共建“一带一路”的拉美国家，为区域内国家发挥了重要示范作用。事实证明，中巴友好给两国人民带来了实实在在的好处。中方期待着与巴新政府继续共同努力，推动两国关系不断迈上新台阶。

阿夫雷戈表示，巴方恪守一个中国原则，愿与中国全国人大加强交流，发挥立法机构、政党的积极作用，推动两国关系发展。

郝明金会见时在座。

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