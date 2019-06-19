汪洋接见全国政协中非友好小组成员

新华社北京6月19日电 19日，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋在京接见出席全国政协中非友好小组成立大会暨第一次全体会议的小组成员。

汪洋指出，全国政协中非友好小组是党中央批准成立的全国政协第一个对外友好小组，在人民政协对外交往史上具有开创性的意义。作为开展对非友好交流的组织，要深入学习贯彻习近平外交思想和中央对非工作战略方针，切实服务国家总体外交大局，努力为推动落实中非合作论坛北京峰会成果、构建更加紧密的中非命运共同体作出贡献；要勇于开拓进取，在对非交往的实践中，不断研究新情况、积累新经验，推动新时代人民政协对外交往工作不断展现新气象、实现新作为。

全国政协副主席、中非友好小组组长王正伟参加接见，全国政协副主席兼秘书长夏宝龙主持活动。

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