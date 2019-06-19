新华社北京6月19日电（记者孙奕）国家副主席王岐山19日在中南海紫光阁会见埃及议长阿里。

王岐山表示，近年来两国元首多次会晤，为新时代中埃关系提供强有力政治引领和保障，两国传统友谊不断巩固发展。中埃是好朋友、好伙伴，历史上都有过苦难和辉煌，都在谋求国家振兴和民族复兴，两国关系具有地区性、全球性影响，拥有广泛的共同利益。双方应共同把握机遇、应对挑战，进一步拓展和深化各领域合作，支持彼此核心关切，把中埃全面性、战略性关系定位落到实处。中方愿加强同埃在非盟、阿盟框架下合作。

阿里表示，埃方珍视埃中友谊，赞赏中国发展成就，对发展好埃中全面战略伙伴关系有广泛共识。愿不断推动埃中、阿中、非中各领域互利合作，为两国、两国人民及地区发展带来更多福祉。

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