新华社北京6月19日电（记者孙奕）国家副主席王岐山19日在中南海紫光阁会见埃及议长阿里。
王岐山表示，近年来两国元首多次会晤，为新时代中埃关系提供强有力政治引领和保障，两国传统友谊不断巩固发展。中埃是好朋友、好伙伴，历史上都有过苦难和辉煌，都在谋求国家振兴和民族复兴，两国关系具有地区性、全球性影响，拥有广泛的共同利益。双方应共同把握机遇、应对挑战，进一步拓展和深化各领域合作，支持彼此核心关切，把中埃全面性、战略性关系定位落到实处。中方愿加强同埃在非盟、阿盟框架下合作。
阿里表示，埃方珍视埃中友谊，赞赏中国发展成就，对发展好埃中全面战略伙伴关系有广泛共识。愿不断推动埃中、阿中、非中各领域互利合作，为两国、两国人民及地区发展带来更多福祉。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】