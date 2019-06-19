综述：中国超算备受国际业界关注

新华社法兰克福6月18日电

新华社记者沈忠浩 张毅荣 左为

从E级超算到量子计算，从提高超算能效到将其与人工智能（AI）等新技术结合，正在德国法兰克福举行的第34届国际超级计算大会多方位勾勒未来超算技术发展及应用的图景。大会上，中国在超算领域的创新能力备受国际业界关注。

在法兰克福会展中心3号馆，中科曙光自主研制的新一代硅立方高性能计算机首次亮相欧洲，引来许多业内人士驻足参观。“近几年，超算大会上来看中国机器门道的外国人越来越多。”在现场负责作技术介绍的中科曙光高性能计算产品事业部首席科学家吉青对新华社记者说，这是基于她连续多年参加国际超算大会的观察。

吉青介绍，中科曙光新一代硅立方高性能计算机通过计算、网络、存储、节能等各个环节的技术创新，实现了综合性能的大幅跃升。特别是采用全浸没式相变液冷技术，突破了密集型计算的冷却瓶颈，电能使用效率（PUE）可降低至1.04，实现同等计算能力前提下，系统总能耗减少40%。同时，系统采用了异构计算架构，具有良好的兼容性和通用性，可实现对超算应用的广泛支持。

在现场参观中科曙光展台的俄罗斯超算公司RSC集团首席运营官阿列克谢·什梅廖夫对记者说，中国的超算技术专家非常专业，相信与他们开展合作能够实现技术优势互补。

华为公司在大会上展示了三大计算平台和基于其自主研发的五大芯片的创新高性能计算解决方案，其中包括基于昇腾AI芯片的Atlas计算平台上的加速AI应用场景。

华为现场工作人员表示，自主研发的芯片加上华为在高性能计算领域多年来积累的系统配置能力、底层芯片应用调优能力，能够为客户带来高性能、高效能的解决方案。

全球超算500强榜单发言人、国际超算专家埃里希·施特罗迈尔指出，过去几年中国在超算领域的努力令他印象深刻。他对记者说：“显然这种努力使中国成为国际舞台上超算系统主要的生产者和消费者。”

大会期间发布的全球超算500强最新榜单显示，中国境内上榜超级计算机数量最多，达219台。其中，联想、浪潮、中科曙光居全球超算制造商前三位。

施特罗迈尔观察到，中国企业已开始大量生产和销售高性能计算系统，其中联想已在海外市场创造了成功的销售业绩。在他看来，中国的超算系统大量销往海外只是时间问题。

面对日益多样化的应用需求，业内人士普遍认为，超算发展离不开国际合作。中国企业和机构在坚持自主研发的同时，正以开放的姿态积极投身国际合作。

2016年中科曙光在欧洲的首个数据中心落户斯洛文尼亚。吉青说，斯洛文尼亚的数据中心为当地科研、教育等提供了较有力的支撑。

中国国家超级计算广州中心主任卢宇彤指出，超算涉及硬件技术、互联技术、软件技术、存储技术等，是一个多技术综合能力的体现。

“要做最快的超算系统，需要每一个超算的组成部分都是最先进的。在此过程中，我们需要与国际同行不断交流学习，共同促进整个国际高性能计算技术和应用的繁荣。”她说。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)