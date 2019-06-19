新闻背景：2018年以来中朝最高领导人的四次会晤

新华社北京6月19日电

新华社记者

应朝鲜劳动党委员长、朝鲜民主主义人民共和国国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜民主主义人民共和国进行国事访问。

以下是2018年以来习近平和金正恩的四次会晤。

2018年3月25日至28日，金正恩对中国进行非正式访问。习近平和金正恩在北京实现历史性首次会晤。

访问期间，习近平同金正恩就发展新时代中朝关系达成四方面原则共识。第一，中朝传统友谊是双方共同的宝贵财富，发展好中朝友好合作关系是双方坚定不移的方针，也是唯一正确选择。第二，中朝同为社会主义国家，双边关系具有重大战略意义，要加强团结合作、交流互鉴。第三，两党高层交往对于引领双边关系具有不可替代的重大作用，双方应保持经常往来，加强战略沟通，增加理解互信，维护共同利益。第四，夯实民间友好基础是推进中朝关系发展的重要途径，应通过多种形式，加强两国人民交流往来，为中朝关系发展营造良好民意基础。

习近平同金正恩还就朝鲜半岛形势深入交换意见并达成重要共识。习近平说，我们坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括朝方在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。金正恩说，致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场。我们决心将北南关系转变为和解合作的关系，举行北南首脑会晤，愿意同美方对话，举行朝美首脑会晤。在这一进程中，我们希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。

2018年5月7日至8日，习近平同金正恩在大连举行会晤，就中朝关系及共同关心的重大问题全面深入交换意见。

习近平表示，在双方共同努力下，各项共识正在得到良好的贯彻落实。我愿同委员长同志一道，继续指导双方有关部门落实好我们达成的共识，推动中朝关系不断向前发展，造福两国和两国人民，为本地区和平稳定作出积极贡献。金正恩说，我同总书记同志举行卓有成效的历史性会晤，推动朝中关系迎来了前所未有的活跃发展。相信再次会晤将加深彼此互信，推动朝中友好合作关系顺应新时代的要求，取得更为密切的全面发展。

谈到朝鲜半岛形势时，习近平指出，中方支持朝方坚持半岛无核化，支持朝美对话协商解决半岛问题，愿继续同有关各方一道，为全面推进半岛问题和平对话解决进程、实现地区长治久安发挥积极作用。金正恩表示，实现朝鲜半岛无核化是朝方始终如一的明确立场。希望通过朝美对话建立互信，有关各方负责任地采取分阶段、同步性的措施，全面推进半岛问题政治解决进程，最终实现半岛无核化和持久和平。

2018年6月19日至20日，金正恩对中国进行访问。其间，习近平与金正恩举行会谈，一致表示要维护好、巩固好、发展好中朝关系，共同推动朝鲜半岛和平稳定面临的良好势头向前发展，为维护世界和地区和平稳定、繁荣发展作出积极贡献。

习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中国党和政府致力于巩固发展中朝关系的坚定立场不会变，中国人民对朝鲜人民的友好情谊不会变，中国对社会主义朝鲜的支持不会变。我们支持朝鲜经济发展、民生改善，支持朝鲜走符合本国国情的发展道路。金正恩表示，将把牢不可破的朝中关系提升到新的水平。希望同中方及有关各方一道，推动构建朝鲜半岛持久牢固和平机制，为实现半岛持久和平共同努力。

2019年1月7日至10日，金正恩对中国进行访问。习近平与金正恩就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。双方一致表示，愿共同努力推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与繁荣发展作出积极贡献。

习近平强调，今年是中朝建交70周年，对中朝关系发展具有承前启后、继往开来的重要意义。我愿同委员长同志一道，共同引领好中朝关系未来发展。中方坚定支持委员长同志带领朝鲜党和人民贯彻落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生。中方支持朝方继续坚持半岛无核化方向，支持北南持续改善关系，支持朝美举行首脑会晤并取得成果，支持有关方通过对话解决各自合理关切。

金正恩表示，希望以两国建交70周年为契机，同总书记同志就巩固朝中传统友谊、加强朝中交流合作深入交换看法，推动朝中友好关系日益巩固和发展。朝鲜将继续大力落实新战略路线，并为此营造良好外部环境。去年朝鲜半岛形势出现缓和，中方为此发挥的重要作用有目共睹。朝方将继续坚持无核化立场，通过对话协商解决半岛问题。希望有关方重视并积极回应朝方合理关切，共同推动半岛问题得到全面解决。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)