以美俄将举行叙利亚问题三方会议

新华社耶路撒冷6月18日电（记者吕迎旭 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡18日宣布，以色列、美国和俄罗斯三国负责国家安全的官员将在耶路撒冷就叙利亚问题举行三方会议。

据以色列政府18日发表的声明，内塔尼亚胡当天在出席一场纪念活动时透露，以色列国家安全顾问梅尔·本·沙巴特、美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿和俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫将于下周在耶路撒冷举行会晤。

内塔尼亚胡形容这次会议是“历史性和史无前例的”，并表示此次会议将致力于实现中东地区稳定。

俄罗斯外交部当天证实了这一消息。俄罗斯卫星通讯社19日援引俄外交部人士的话说，这次会议旨在为化解叙利亚和整个中东地区危机找到切实可行的共同行动方案。这名俄罗斯官员还表示，寻找解决叙利亚问题的新机制并不意味着背离阿斯塔纳等机制。

另据以色列《耶路撒冷邮报》18日报道，此次会议由内塔尼亚胡于今年2月访问俄罗斯时向俄总统普京提议召开。会议将在本月24日至26日举行，伊朗在叙利亚的军事存在将是会议的主题。

叙利亚2011年陷入动荡，叙政府指责以色列在叙南部库奈特拉省支持叙反政府武装、加剧国内冲突。以色列坚称伊朗在叙境内部署军力，要求伊朗从叙撤军。叙利亚方面则表示，伊朗在叙利亚的存在是叙政府要求的，在叙利亚只有向叙军队提供帮助的伊朗军事顾问。

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