罗马尼亚议会未通过对执政联盟的不信任案

新华社布加勒斯特6月18日电（记者林惠芬）罗马尼亚议会18日未通过反对党提出的对以社会民主党为首的执政联盟的不信任案。

当天，议会两院举行联席会议，对最大反对党国家自由党发起并得到其他反对党支持的这一不信任案进行辩论和投票。反对党强调，欧洲议会选举结果显示，执政联盟已经不再得到选民支持，应该下台。而登奇勒总理则回应称，反对党应拿出具体和建设性的方案，而不是肤浅空洞和侮辱性言辞。

在议会占多数的执政联盟议员没有参加投票。根据投票结果，不信任案获得200票支持，因未能获得法定的议会半数以上即233票而流产。

上述不信任案是在社民党欧洲议会选举失利后提出的，这是登奇勒政府执政一年半来经历的第三次不信任案。

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