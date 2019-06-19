俄计划2030年代初发射“光谱-M”太空望远镜

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯科学院物理研究所发言人叶戈罗夫18日表示，俄“光谱-M”太空望远镜(毫米波天文台项目)拟于2030年代初发射升空。
叶戈罗夫在发布会上说：“按计划，‘光谱-M’不会很快发射，要到2030年代初。”
报道称，毫米波天文台使用10米长的太空望远镜，用于研究宇宙空间在毫米和红外波段0.02至17毫米波长范围内呈现的各种目标。
学者有望借助这台望远镜获取有关宇宙的整体结构、星系及其银心、星球和星系的构造和演变、宇宙尘埃以及空间有机化合物、具有超强引力和电磁场的天体等数据。
俄毫米波天文台发射之后将进入工作轨道，即距离地球150万公里的日地系统拉格朗日L2点。
根据2013年拟定的计划，毫米波天文台本应于2019年发射。
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