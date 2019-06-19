特写：“我们离不开中国供应链 承受不起新一轮加税”——直击美对华加征关税听证会

新华社华盛顿6月17日电

新华社记者高攀 刘阳 孙丁

纽约州的羊绒服装厂商来了，加利福尼亚州的婴儿用品制造商来了，马萨诸塞州的运动鞋制造公司也来了……位于美国首都华盛顿城南的美国国际贸易委员会大楼，人来人往、熙熙攘攘。

当天是美国政府召开的拟对3000亿美元中国输美商品加征关税的7天系列听证会的第一天。数十位行业协会和公司代表从全美各地赶来“陈情”，他们中的绝大多数人在发言中都呼吁美国政府不要对中国商品加征新一轮关税，表示“我们离不开中国供应链，承受不起新一轮加税”，加征关税最终伤害的是美国企业和消费者。

直接冲击美国消费者

与前几轮美国对华加征关税主要集中于中间产品和工业品不同，美国拟对华新一轮加征关税清单上大部分是普通民众最熟悉的终端消费品，包括手机、笔记本电脑、服装、鞋类、玩具、游戏设备等。这些加征关税一旦落实，美国消费者将直接受到冲击。

美国时尚珠宝与配饰贸易协会执行主任布伦特·克利夫兰在听证会上第一个发言。克利夫兰说，进口这些日常消费品不会危害美国安全，但加征关税却损害美国中小企业和消费者利益。

美国鞋帽箱包企业凯尼斯柯尔公司首席执行官马克·施奈德也说，对从中国进口的商品加征关税将迫使该公司与零售商、消费者共同承受损失。

美国青少年产品制造商协会执行主任莉萨·特罗夫表示，如果对从中国进口的婴幼儿商品加征关税，许多美国家庭将买不起安全的婴幼儿用品，这会危及婴幼儿安全。

国际管件制造商协会首席执行官凯里·斯塔克波尔则对将管道产品纳入拟加征关税清单非常不解。他说：“马桶和水龙头是家居不可或缺的重要部分。我们认为对这些产品加征关税是错误的，这不利于让美国家庭和建筑保持清洁。”

美国电子产品零售商百思买、新百伦运动鞋制造公司、美国服装鞋袜业联合会、玩具协会等企业和行业协会代表当天也在听证会上警告，对华加征关税会增加美国消费者成本、扰乱企业生产、损害美国就业。

听证会召开之前，美国贸易代表办公室已收到各行各业代表提交的1600多份书面意见，绝大多数都反对美国政府对华商品加征关税。《华盛顿邮报》认为，大量反对之声反映出美国商界对关税政策的担忧日益增加、对总统贸易政策的耐心正在耗尽。

美国游说组织“关税伤害美国腹地”日前援引一项研究结果说，如果对额外3000亿美元中国输美商品加征关税，加上已经生效的加征关税举措，将导致美国损失200万个就业岗位，国内生产总值减少1%。

供应链离不开中国

听证会上，美国政府官员问得最多的仍然是企业能否将供应链从中国转移出去。企业家和行业代表们则反复耐心解释：中国供应链体系成熟完备，将供应链从中国移走绝非易事；对部分行业来说甚至是完全不可能的，因为中国是许多产品的唯一进口来源。

纽约奎因服饰首席执行官琼·科洛夫介绍说，公司进口的羊绒服装必须使用产自中国内蒙古阿拉善羊的高质量羊绒，同时中国纺织工艺水平高、品质有保证，因此无法将产品供应链从中国转移出去。

从事鞋帽箱包生意的施奈德也说：“多年来我们已在中国建立高效稳定的供应链。如果将供应链转移到其他国家，产品质量、产能和性价比都不能维持原有水平，搬回美国生产更是不可行，因为这里没有支持相关产业发展的配套设施。”

美国服装鞋袜业联合会会长里克·黑尔芬拜因坦言，他们曾试图将供应链从中国转走，但中国服装鞋袜行业总是比其他地方做得更好。他表示，尽管过去几年中国劳动力成本快速上涨，但中国通过提高劳动生产率成功保持了竞争力。

世界银行5月发布的《中国经济简报》指出，投资者决定是否外迁时，不仅会考虑各国工资差异，也会综合考虑其他有关因素，中国完备的供应商生态系统、良好的劳动者技能和商业文化都是投资者看重的。彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪告诉新华社记者，目前流入中国的外商直接投资仍保持在较高水平且仍在上升。

中美经贸合作惠及双方

此次听证会上代表们的发言，再次表明了中美经贸关系互利共赢的本质。

同中国做生意已有35年的施奈德说，他与中国生意伙伴的合作一直很愉快，中国是很好的供应基地，同中国的贸易关系让美国消费者获益。他强调，对鞋帽箱包之类产品加征关税不能解决美国政府的关切。

美国自行车零部件供应商协会理事会成员鲍勃·马格维丘斯表示，中国是全球自行车供应链中的重要一环，美国自行车厂商与中国合作伙伴多年来一直合作融洽，双方建立了非常紧密的合作关系。

近期，美国已有520家企业和141个贸易协会联名致信美国总统特朗普，敦促美国政府不要对从中国进口的商品加征关税，而是要回到谈判桌前与中国达成解决方案。

在上周结束的“选择美国”2019年投资峰会上，美国地方政府经贸官员也表达了尽早结束贸易争端、加强对华经贸合作的愿望。爱达荷州农业厅负责市场营销的劳拉·约翰逊告诉记者，虽然联邦政府层面有负面声音，但地方政府、企业层面对华友好交流立场一直未变。（参与记者：熊茂伶、邓仙来、胡友松、刘杰）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)