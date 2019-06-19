危地马拉总统选举首轮未决 8月将进入第二轮投票

中美洲国家危地马拉16日举行总统选举。17日发布的初步计票结果显示，19名候选人无人能够赢得半数以上选票，前“第一夫人”桑德拉·托雷斯、前国家监狱管理局局长亚历杭德罗·贾马太排名前两位，将在8月11日第二轮投票中决一胜负。

【胜负未决】

投票当地时间16日早晨7时开始，当晚6时（北京时间17日8时）结束。

最高选举法院当地时间17日凌晨发布消息，98%选票已清点，其中25.7%支持中左翼在野党“全国希望联盟”候选人托雷斯，13.9%支持“改变危地马拉前进党”贾马太，排名前两位。由于候选人较多，最终结果需要两周时间确认。

托雷斯投票后向媒体记者展露自信：“我会成为本国首任女总统。”

初步计票结果与选前民意调查一致。托雷斯曾是前总统阿尔瓦罗·科洛姆的妻子，在科洛姆任内参与推动社会保障项目，在农村地区收获口碑。两人2011年3月离婚，试图为托雷斯参加同年9月总统选举扫除“总统近亲属不得参选”的法律障碍，但最高选举法院认定她没有参选资格。科洛姆2012年卸任，托雷斯2015年如愿参选，但在第二轮投票中输给电视节目主持人吉米·莫拉莱斯。

贾马太原先是医生，后来从商，三次参选总统、两次参选首都危地马拉城市长，相继落选。他迄今最为人所知的公职是监狱管理局局长，2012年一场监狱警囚冲突导致多名囚犯死亡，他受到调查，入狱10个月，最终因证据不足获释。他每次竞选都更换“门庭”，路线整体属于保守右翼，主张采取严厉举措遏制犯罪、改善治安。

依据危地马拉宪法，总统是国家元首、政府首脑和武装部队总司令，经直选产生，任期4年，不得连任。首轮投票中赢得绝对多数选票者当选总统，否则由排名前两位的候选人经第二轮投票决出胜者。新总统任期明年1月开始。

不少选举分析师说，托雷斯虽然首轮领先，第二轮投票可能被贾马太反超，因为先前民调显示托雷斯在19名候选人中虽然支持率最高，反对率同样最高；反感她的选民可能为了阻止她当选而在第二轮投票中支持贾马太。

【腐败阴影】

托雷斯现年64岁，虽然有前夫的政治资源支持，但身陷贪腐争议，自带软肋。检察机关指认她涉嫌非法筹集竞选资金，要求最高法院剥夺她的刑事诉讼豁免权。最高法院2月裁定，她作为总统候选人可以免受起诉。

本届总统选举不少候选人陷入腐败丑闻。前总检察长特尔玛·阿尔达纳的支持率原本领跑民调，今年3月受到违规使用公款、虚设工作岗位以逃税等指控。她认定指控有政治动机，意在“惩罚”她2014年至2018年任总检察长期间配合联合国支持设立的反腐机构调查时任总统奥托·佩雷斯贪腐案。

联合国与危方政府2006年签订协议，设“终止危地马拉有罪不罚国际委员会”，联手危方检察机关作反腐调查，致不少政商要人下马，包括三名前总统。

2004年卸任的前总统阿方索·波蒂略受美国联邦检察官指控涉嫌“洗钱”，引渡至美国接受审理，2014年认罪。科洛姆同样受到贪腐指控，等待司法审理。佩雷斯涉嫌海关贪腐案，2015年被迫提前离任，现在狱中候审。

莫拉莱斯受到“非法筹集竞选资金”指认，2017年险些受弹劾下台，与“终止危地马拉有罪不罚国际委员会”关系日趋紧张。危方政府今年1月宣布提前终止这一机构原定9月到期的调查授权，理由是对方“侵犯主权”，但最高法院2月推翻这一决定，理由是终止授权须提前一年通知联合国。

【麻烦不少】

危地马拉有810万合格选民，16日投票选举正、副总统、160名议会议员以及将近340座城市的市长、市议员。

政府在全国部署大约4万名警察维持秩序，包括监狱在内的部分“关键地点”有军人站岗。监督选举的最高选举法院院长胡利奥·索洛萨诺说，至少4个省报告关联选举的疑似不法事件。

内政部说，在贩毒活动猖獗的萨卡帕省东部圣豪尔赫市，选举官员受到人身安全威胁，临时取消投票，影响7000多名选民。在接壤墨西哥的圣马科斯省边境城市埃斯基普拉斯帕洛戈多，一名选民在社交媒体上晒出据说“提前标记支持托雷斯”的选票，促生“贿选”传闻，选举官员叫停投票，总检察署发起调查。

这届选举第一次允许身居海外的危籍选民投票。在美国首都华盛顿、洛杉矶市、纽约州和马里兰州，至少6万名危地马拉人有投票资格。

由于生活成本高、就业困难、黑帮暴力猖獗，大批危地马拉人出国谋生，大多北上涌入墨西哥、美国。今年以来，危地马拉现有1600万人口中大约百分之一离境。美国政府希望把中美洲非法移民阻挡在美国国境以外，有意让墨、危两国充当“缓冲地带”、容留更多跨境移民。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)