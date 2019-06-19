摩洛哥逮捕5名与“伊斯兰国”有关联人员

新华社拉巴特6月18日电（记者陈斌杰）摩洛哥内政部18日发布公报说，摩洛哥中央司法调查局当天在北部城市得土安逮捕5名与极端组织“伊斯兰国”有关联的人员。

公报说，5名嫌疑人年龄在23岁至33岁之间，调查显示他们与在叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”极端分子有联系，并企图在摩洛哥发动大规模恐怖袭击。

公报说，警方在抓捕行动中查获电子设备、刀具等物品。摩洛哥司法部门正在对此案进行进一步调查。

2003年5月，摩洛哥北部重镇卡萨布兰卡发生恐怖袭击，造成重大人员伤亡。摩洛哥随后采取预防性反恐措施，成效显著。据摩中央司法调查局的数据，2015年初至2018年6月，摩洛哥捣毁53个恐怖主义团伙，将815名涉恐嫌疑人移交司法机关。

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