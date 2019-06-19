【国际锐评】卢比奥低劣的变脸戏法让人越看越明白

据路透社18日报道，美国参议员卢比奥17日提出法案，要求修改美国国防授权法，禁止中国华为公司通过美国法院向美国企业索要专利费、寻求损害赔偿。

此消息一出，包括美国网友在内的全球民众陷入震惊、难以置信：一个自诩为知识产权保护大国的参议员，竟公然宣称要通过修改法律禁止外国公司按照美国法律合理维权，这不是相当于公然抢劫别国的知识产权和专利成果吗？要求外国企业给美国的专利掏钱，却不允许它们向美国索要专利费，这是一种何等霸道、不讲公理的强盗逻辑与流氓行径！

作为美国共和党内最偏执激进的反华人士，卢比奥参议员经常挂在嘴边的，就是指责中国“盗窃”美国知识产权，并极力渲染华为对美国国家安全构成严重威胁。当华为公司合理维权、要求美国移动网络运营商威瑞森支付华为230多项专利总计超过10亿美元的专利使用许可费时，卢比奥似乎完全忘了他心心念念、疯狂诋毁中国“盗窃”的脏水，转而攻击华为是“专利流氓”，甚至立马提出要修法禁止华为讨回专利费。这种没有一点职业操守的变脸戏法，反映出他在知识产权问题上持典型的双重标准，这就是：外国企业使用美国专利时，就大谈知识产权保护对美国多么重要；而当美国企业使用外国专利时，他就会翻脸赖账，眼里只有政治利益了。

在卢比奥这种人眼里，知识产权保护就是他们手里的一个工具，何时用、怎么用，都得由自己说了算。他此次毫无理性地提出的法案，又一次把美国坑了。因为，这相当于告诉全世界，美国在知识产权保护问题上从来是持双重标准的。

当然，卢比奥对中国的攻击，不止于知识产权问题。自2011年当选参议员以来，他用一连串行动给自己树立了最鲜明的“政治标签”：从推动美国众议院通过“台湾旅行法”，到提出禁止美国政府机构采购中国公司的设备；从叫嚣要把传播中国传统文化的孔子学院赶出美国校园，到借题发挥攻击中国的人权，卢比奥的所作所为被《华盛顿邮报》形容为美国政府“最为聒噪的中国批评者之一”。

这样的形象，或许正是卢比奥想极力塑造的。作为共和党一颗“政治新星”，现年48岁的他具有不小的“茶党”背景，不仅在政治立场上极端强硬，具有浓厚的反华色彩，而且很有政治野心。他曾经在一场集会上高呼“该由我们这一代人来带领美国走进新世纪了”。2016年，他曾参加美国总统大选，结果在党内初选中就落败下来。但卢比奥并不甘心，会时不时地弄个反华提案出来刷下存在感，硬把自己塑造成一个所谓的“爱国者”形象。

但是，卢比奥这种过于低劣的变脸戏法，明眼人都看得清：他实际上是以爱国者之名，行误国者之事，干的都是些贬损美国形象的事情。这样思想、行为和言论极端的人，正在用自己的私欲裹挟着美国民众利益，其野心也会被越来越多的人看明白。（国际锐评评论员）

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