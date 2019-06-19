再向中东增兵千人 美方强化安保和情报搜集能力

美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉17日宣布，向中东地区增派大约1000名士兵，以强化美方安保和情报搜集能力。

美军同一天发布照片，佐证伊朗制造13日阿曼湾油轮遇袭事件，试图说服其他国家认同美方指认。

【再增兵】

沙纳汉在一份声明中说：“我批准向中东再派大约1000名士兵，以应对这一地区的空中、海上和陆地威胁。”

美国5月宣布向中东增兵大约1500人，主要承担“防御任务”。

沙纳汉说：“伊朗近期发动的袭击证实我方搜集的情报可信，即伊朗部队及其代理人组织在中东从事威胁美国人员和利益的恶意举动。”

他所说的袭击，指两艘分别属于挪威和日本海运企业的油轮13日在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域相继遭到袭击。美国指认伊朗是黑手，遭对方否认。

以一名要求不公开姓名的五角大楼官员为消息源，路透社报道，新增兵力有两项任务，一是协助保护美国驻中东部队的安全，二是增强情报搜集、侦察能力，从而帮助及时发现威胁、截取敏感图像。

【补证据】

美军中央司令部13日发布视频和照片，作为指认伊朗袭击油轮的“证据”。视频中，一艘小船驶向油轮，一人站在船头，试图从油轮一侧取下某个物件。多名美军官员说，小船是伊朗海军快艇，试图从遇袭日本油轮取走一枚没有爆炸的吸附式水雷。

不过，上述“证据”没有令包括德国、日本在内的国家信服。

法新社报道，一处疑点是伊朗海军士兵为什么可以在美军眼皮底下从油轮上取走水雷。

五角大楼17日发布新照片，显示遇袭日本油轮上一处据信曾经吸附水雷的地方以及另外一枚水雷爆炸后船体受损部位，似乎没有直接回应疑点。

【不惊讶】

就伊朗宣布10天内突破伊朗核问题全面协议所规定低丰度浓缩铀的储量上限，美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯17日说，国际社会“不应该向核勒索低头”。

她说：“不幸的是，他们今天宣布这一消息，但正如我以往所说，这不令任何人惊讶。”

伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊朗与美国重新谈判协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。

伊朗5月宣布中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。伊朗原子能组织17日确认，鉴于伊朗方面近期决定提升浓缩铀产能，伊方将在27日突破300公斤低丰度浓缩铀储量上限。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、贾文婷)