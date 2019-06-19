美媒承认向俄电网植入代码 特朗普斥“叛国行为”

美国《纽约时报》报道，为遏制俄罗斯今后网络活动，美国网络部门已经渗透进入俄罗斯电网，植入美方代码，但暂时没有激活。

美国总统唐纳德·特朗普抨击《纽约时报》报道失实。俄罗斯联邦委员会、即议会上院国际事务委员会主席康斯坦丁·科萨切夫17日呼吁，一旦证实《纽约时报》报道内容，全球应坚定谴责美方的行径。

【特朗普斥“叛国行为”】

美国《纽约时报》15日以前任和现任美国政府官员为来源报道，美方由特朗普和国会授权网络部门采取行动，向俄罗斯电网等目标植入电脑代码，作为遏制俄罗斯今后网络活动的举措。

报道说，美国国防部下属网络司令部在研究俄罗斯可能干预美国2020年总统选举的途径和应对措施。

按两名美国政府官员的说法，特朗普没有得到对俄网络战方面的详细汇报，一方面是因为主管人员担心特朗普叫停行动，另一方面是担心他向外国官员泄露敏感信息。

《纽约时报》报道，虽然美方植入代码，没有证据表明美方已经激活这些网络工具。

《纽约时报》刊发报道当晚，特朗普接连在社交媒体“推特”发布文字，说《纽约时报》报道“不实”，《纽约时报》记者不仅是“懦夫”，还是“公敌”。

特朗普写道：“大家相信吗，那个失败的《纽约时报》刚刊发一篇稿件，说美国大幅加大对俄罗斯的网络攻击。一家大报这么拼命发稿，即便是不利于我们国家的任何稿件，实质上是叛国行为。”

【俄罗斯成“攻击对象”】

就特朗普的指认，《纽约时报》说，稿件的调查采访耗时3个月，刊发前征询过美国政府官员的意见，“正如我们报道所写，总统特朗普自己的国家安全官员们确认，没有什么值得担心。”

俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫17日回答媒体记者提问，说美国媒体有关美方在俄方电网植入代码的报道“毫无疑问”地表明，俄罗斯有可能成为网络战和军事网络行动的攻击对象。

佩斯科夫说，俄罗斯经济的许多战略组成部分过去多次遭遇外国网络攻击，俄方在不断努力，确保俄罗斯经济及其敏感部分安全。佩斯科夫没有提及俄方遭遇攻击的具体设施。

俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯联邦委员会、即议会上院国际事务委员会主席科萨切夫说，如果《纽约时报》报道属实，全球应坚定谴责美方的行径。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、贾文婷)